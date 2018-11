Kenyi Peña



"¿Me puedes adoptar como hija?”, le pregunta, antes de comenzar esta entrevista, una risueña jovencita a Mauricio Affonso, mientras este tímidamente le firma un autógrafo. El ‘Flaco’, que llegó a Alianza Lima sin bombos ni platillos, se ha ganado con goles el corazón del hincha. Por todo ello, asegura que ya se recuperó de su lesión y que no hay forma de que se pierda el clásico de mañana

ante Universitario. El duelo de goleadores ante el argentino Germán Denis está asegurado.

— ¿Jugaste siempre de ‘9’?



No. De chico, en las divisiones menores, jugaba de volante por izquierda pero luego empecé a crecer de golpe y a tener una gran estatura. Es por eso que el técnico de ese entonces decidió hacerme jugar de delantero y me adapté bien.

— ¿Qué factores influyeron para que tu adaptación fuera rápida en Alianza?



La bienvenida que me dio el grupo fue fundamental y también la del técnico. Ambos me hicieron sentir como si estuviera en casa desde el

primer día que me puse a entrenar. Por eso me siento como si hubiera estado mucho tiempo en Alianza. Ojalá podamos cerrar el año ganando el título.

— A varios delanteros extranjeros no les fue bien en Alianza Lima antes de tu llegada, ¿eso te hizo sentir presionado?



Sí me contaron lo que había pasado específicamente con este puesto en el club, no lo tomé como presión pero sí como una gran responsabilidad que debía cumplir. En los equipos que me tocó jugar

siempre me brindé al máximo. La presión no te deja disfrutar del día a día y te juega en contra.

— ¿Te pusiste un tope de goles para cerrar el año?



La verdad no me preocupa tanto eso. Sí me preocupan los objetivos grupales que tenemos planteados y si los logramos, también sentiré que he hecho un buen trabajo. Trato de no pensar en los goles y más en cómo puedo ayudar al equipo para obtener los resultados.

— ¿Por qué Alianza ha sido tan irregular este 2018?



Tuvimos un buen comienzo y después algún resultado nos jugó en contra y no supimos levantarnos enseguida. Pero, como te dije, el grupo está fuerte y supimos superar esos momentos complicados. Ahora tenemos dos triunfos seguidos y esperamos conseguir el tercero ante Universitario. Será un bonito partido.

— Terminaste lesionado el último partido. ¿Llegarás al clásico?



Me siento muy bien. Tuve la desgracia de terminar el domingo con el diagnóstico del doctor que dictaba que sufrí un esguince. Sin embargo, aunque trabajé diferenciado, pude hacerlo muy bien. Me hizo bien que faltaran algunos días para jugar y voy a llegar bien.

— Tendrás un duelo de goleadores con Germán Denis, ¿qué opinas de él?



Es un delantero que tiene una trayectoria envidiable. No obstante, trato de estudiar más los movimientos de los defensores, ya que voy a

estar más cerca de ellos en la cancha. Veré cuáles son sus defectos y buscaré atacar por ese lado.

— ¿Es una motivación especial cortarle la racha de seis partidos invictos a Universitario?



No, yo quiero ir a ganar porque es un clásico. Además, nosotros sabemos que no podemos perder más puntos para cumplir nuestro objetivo de llegar a los playoffs de fin de año.

— Tienes contrato hasta diciembre con el club, ¿te gustaría quedarte?



No he analizado esa situación todavía pero me siento cómodo en el club. Estoy muy contento acá, luego se verá qué es lo que sucede con mi continuidad. Ahora no creo que sea un buen momento para hacerlo.

— ¿Has logrado tal identificación con el club que no jugarías en el futuro por otro equipo de Perú?



Yo me siento un jugador profesional ante todo. En este caso me debo a Alianza y trato de dejar todo por el club para ganar cada partido que

me toca jugar. No estoy pensando en otra cosa.

—El administrador de la ‘U’, Carlos Moreno, dijo que despierta suspicacia que Alianza descanse antes del clásico. ¿Cómo tomas estas declaraciones?



Me es indiferente porque el jugador siempre quiere jugar la mayor cantidad de partidos posibles. No pienso en lo que digan ellos. Nosotros estamos enfocados solo en el partido de mañana.