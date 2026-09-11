Por Marco Quilca León

Un clásico nunca empieza cuando rueda la pelota. Esta vez, el Alianza Lima vs. Universitario del sábado comenzó cuatro días antes y lejos del césped. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) decidió que Micke Palomino sea el encargado de impartir justicia en uno de los partidos más esperados y vigilados- del fútbol peruano. La elección, sin embargo, llega en un momento particularmente incómodo: el arbitraje nacional atraviesa una nueva ola de cuestionamientos y el juez designado tampoco ha estado ajeno a las polémicas durante esta temporada en la Liga 1 2026.

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