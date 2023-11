Faltan 90 minutos donde Alianza Lima irá en busca del tricampeonato al lado de su gente, por su parte Universitario - quien viene golpeado luego del empate en el último minuto irá por el título luego de 10 años de sequía. El partido de vuelta se jugará este miércoles en Matute a las 20:00 p.m. (hora local).

Por esa razón, El Comercio realizó unas preguntas a destacados periodistas deportivos para que analicen sobre la vuelta a disputarse en Matute.

¿Con el empate Alianza es el gran favorito para ganar el título? ¿Gabriel Costa y Carlos Zambrano debería ser titulares en la vuelta? ¿En qué se equivocó Fossati en la ida?

Gabriel Costa anotó el gol agónico para que Alianza rescate un empate ante Universitario. (Foto: FPF)

Diego Rebagliati - Movistar Deportes

1. No, todo muy parejo aún.

2. No, tienen que ser titulares los que están al 100%.

3. Para mí no se equivocó, el gol de Alianza fue algo aislado, fuera de contexto en el juego.

Eddie Fleischman - Willax TV

1. No. Las fuerzas son parejas.

2. No necesariamente. Son importantes pero no indiscutibles.

3. No sabría decirlo con precisión. Con el resultado puesto, habrá muchos que le encuentren errores. Si Alianza Lima no empataba, ¿se diría que Fossati falló?

Daniel Kanashiro - Direct TV y Liga 1 MAX

1. No, tiene una ventaja emocional porque fue el último que pegó en el Monumental si, pero eso no lo hace favorito, porque los papeles tranquilamente se pueden invertir, vamos a ver cómo le va a Alianza proponiendo. La U propuso y no ganó. El miércoles Alianza tiene obligación de proponer y a ver cómo le va con ese libreto.

2. Zambrano sí, más allá que el partido lo termina jugando gratis porque debió ser expulsado o por doble amarilla o por roja directa. Sabe jugar esta clase de partidos, los compañeros sienten su presencia y da seguridad. Costa no ha tenido un buen año, pero tiene una particularidad que no tienen otros delanteros, sabe entrar, lo demostró el sábado, tuvo una y adentro. No lo haría arrancar, pero es sin dudas un muy buen recambio.

3. Fossati no se equivoca, creo. Desde el planteo buscó de distintas formas y sólo consiguió convertir de penal. Los que se equivoca son los jugadores que sintieron que Alianza no tenía forma de siquiera aproximarse a su arco y terminan con la ansiedad de querer ampliar el marcador, dejando esa jugada de construcción a Alianza desde el fondo sin cortar la acción de juego. Alianza termina agarrando mal parado a la U y empata un partido donde sólo tuvo una situación de ataque en el final del partido que termina en gol.

Majo Calderón - Periodista e influencer

1. Sí, ahora la pelota está a favor de Alianza Lima.

2. Carlos Zambrano es titular indiscutible. Costa aún puede ser un recambio.

3. Los cambios de Calcaterra y Herrera, pero en general fue un gran partido de Universitario, sin embargo, su falta de gol es evidente.