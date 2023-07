“Alianza es un equipo que viene muy bien en lo individual, tiene un buen plantel. ‘Chicho’ Salas viene haciendo un buen trabajo; Fossati lo mismo, llegó a Universitario y le cambió la cara. Es un partido emocional, donde los dos van a querer limpiarse la cara, Alianza por el mal resultado con Sport Boys y la ‘U’ de su eliminación de Sudamericana. Entonces, es un partido muy emocional para los hinchas y yo creo que ambos llegan parejos, ya que es un partido muy friccionado, me parece por estas dos razones: justo Alianza pierde con Boys y la U viene eliminado. No sé si habrá muchos goles, me parecería muy friccionado de ambos lados”, dijo Nolberto Solano a El Comercio.

Salas, durante la derrota de Alianza Lima ante Sport Boys. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

El valor de ganar

Asimismo, le preguntamos por el desempeño de Guillermo Salas al mando de Alianza Lima, quien ha sido muy cuestionado en la semana previa por los últimos resultados obtenidos. “Me da gusto. Con ‘Chicho’ nos conocemos, hemos hecho la carrera juntos y nos conocemos desde una Sub 15 de Perú, son tantos años y me da gusto. Asumió las riendas de un equipo en un momento difícil y esto es fútbol, ya que es muy cambiante, nosotros lo conocemos, un día puedes ser el mejor y en dos o tres días te pueden dejar de amar y pareciera que todo lo bueno que hiciste se va esfumando. ‘Chicho’ es un técnico como yo de mi generación, con proyección, ya demostró su valía pues tiene un campeonato ganado, pero esto es un poco lo que debemos asumir de estar en un club grande y siempre es compromiso. Lo único que importa en estos clubes es ganar y ganar”, comentó.

“Yo creo que Guillermo con toda esta experiencia vivida y ni siquiera tiene una racha negativa, ya que solo ha perdido un partido. No es que haya perdido cinco o cuatro partidos, pero eso implica estar en clubes grandes; entonces, si éll tiene cabeza y maneja la situación, primero hay que aplaudirlo, porque es un técnico peruano que ha salido campeón y es de la nueva camada de nuevos entrenadores y hay que felicitarlo”, agregó.

Clásicos fútbol peruano. (Foto GEC Archivo) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEONARDO FERNANDEZ

Con respecto, al momento en el que vive el país por la violencia, Nolberto Solano mandó un mensaje para concientizar a los hinchas de ambos equipos. “Debemos entender que esto es un deporte, el resultado no define a nadie, si mañana trabajas o no trabajas, esto hay que disfrutarlo como hincha y aceptar el resultado, que puede ser un triunfo, empate o derrota. El fútbol une a las familias y a los niños, ya que es un lindo marco y que termine como un partido fútbol, pero la violencia es lo último que se puede exponer en estas situaciones. Yo creo que el fútbol hay que disfrutarlo y llevarlo como un deporte. Somos peruanos y tenemos que estar unidos por el país”, sentenció a El Comercio.

