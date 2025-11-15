Universitario de Deportes dio el gran golpe y ganó el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 al vencer en la tanda de penales a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, obteniendo así su primer título femenino en casa del máximo rival. Este resultado obliga a los clubes a disputar la final nacional del certamen, ya que las íntimas se llevaron el Torneo Apertura en la primera parte del año.

Tras el empate sin goles en Campo Mar por el partido de ida, las ‘Leonas’ y las blanquiazules se vieron las caras en Matute. Y tras un encuentro muy peleado, quedaron igualadas 1-1 en el tiempo reglamentario.

Universitario de Deportes se proclamó campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. (Foto: Julio Reaño / GEC)

La colombiana Karen Paez puso el primero del encuentro a los 78 minutos de juego, dejando a todos los hinchas atónitos ante el resultado adverso. Sin embargo, a los 97 minutos, en la última jugada, Sashenka Porras anotó la igualdad en el marcador forzando los penales.

En la tanda, la ‘U’ se impuso por 4-2, anotando todos sus goles, mientras que por Alianza Lima fallaron Neidy Romero y Rafael Marques. Las ‘Leonas’, entonces, lograron la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y forzaron una definición para el título nacional.

Alianza Lima y Universitario: ¿Cuándo se jugarán las finales de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en la gran final nacional de la Liga Femenina 2025. Los dos mejores equipos del año chocarán por definir al campeón peruano.

La definición será a dos partidos, tal como sucedió en el Torneo Apertura y Torneo Clausura. Y se jugarán el domingo 7 y sábado 13 de diciembre, debido a que en la última semana de noviembre se jugará la fecha FIFA y la selección peruana enfrentará a Chile en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la Liga de Naciones Femenina que organiza la CONMEBOL.

Asimismo, es necesario señalar que el equipo que haya terminado primero en la tabla acumulada será el que decida las localías de las finales que se transmitirán a través de Movistar TV y América TV, así como también se podrá seguir todas las incidencias en nuestra web: www.elcomercio.com.pe.

