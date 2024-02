El partido del clásico del fútbol peruano se jugará el sábado 10 de febrero, a partir de las 8:00 la noche (hora peruana), en el Estadio Nacional. Los blanquiazules juegan en el coloso de la calle José Díaz, debido a que Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, está suspendido por siete meses debido a los incidentes suscitados en la final del año pasado.

El debate ya está instalado desde del domingo en la noche. De hecho, en DT tenemos una encuesta en X para responder. Consultamos a distintas voces a partir de estas preguntas y aquí van sus respuestas.

1. ¿Quién llega mejor al clásico?

2. ¿Quién se reforzó mejor?

3. ¿Qué se juegue en el Nacional es una desventaja para AL?

⚽️ ¿Qué equipo llega mejor y es favorito en el primer clásico del 2024 en el Estadio Nacional?



➡️ https://t.co/XfiMQS4AnB — Deporte Total (@dt_elcomercio) February 5, 2024

Ricardo Montoya, comentarista de L1Max

1. Alianza ha dado muestras de intensidad, potencia y dinámica. Además es un equipo muy sólido defensivamente. La ‘U’, por otra parte, ha sabido tener jerarquía para reponerse a la adversidad. Ha tenido un técnico con la capacidad también de replantear tácticamente un partido para poder ganar con diez hombres y tiene un manual aprendido. Para mí llegan muy parejos. Pero la gran pregunta es si es que Universitario puede suplir o no convenientemente a Ureña.

2. Es que depende qué cosa es reforzarse bien. Alianza ha incorporado nombres muy importantes como Kevin Serna, Catriel Cabellos, Adrián Arregui o Rodríguez. Los defensas que te matan, son durísimos, muy fuertes. La ‘U’, por su parte, ha extendido contrato a la base con la que salió campeón y ha añadido algunos nombres. Es una cuestión difícil de ver, de percibir cuál es la diferencia real porque no se les ha visto los unos contra los otros. Este es un buen termómetro.

3. Aunque a la ‘U’ no le haya ido mal en Matute, creo que siempre es conveniente jugar donde entrenas y máximo si tienes el público cerquita. Acá la diferencia es que no es una cancha neutral, Alianza va a seguir yendo al Nacional pero con su gente. Igual va a tener el apoyo, pero sí siento que de todas formas hubiese sido mejor para ellos jugar en casa, en Matute.

Analucía Rodríguez, periodista de A Presión

1. Me parece que un poco mejor llega Alianza. Primero por la expulsión de Ureña, un jugador clave para la ‘U’, fue el mejor en la temporada pasada y que no esté ya es una ausencia importante para los cremas. Me parece que la ‘U’ está teniendo problemas en cuanto al gol, no están muy conformes con lo que se ha mostrado hasta el momento de manera ofensiva, pese a que ganó de manera contundente en la primera fecha. Creo que Alianza tuvo un buen arranque, pero llega con una idea mejor, un poco más consolidado. Lo que le está faltando a Alianza, la deuda, viene en cuanto a lo defensivo que todavía está cometiendo errores, pero aún así llega con una idea más consolidada.

2.No lo sé todavía, creería que todavía que tendría esperar un poco más. La ‘U’ tiene el equipo base del año pasado. En cuanto a refuerzos, creería que Alianza. En cuanto a plantel, habría que esperar un poco más.

3. Lo dije hace algunas semanas: si bien Alianza le ganó a Vallejo en el Nacional, que le hayan quitado la localía de Matute es bien importante. Es una desventaja para Alianza. Una cosa es jugar en Matute donde las tribunas están más cerca, el rival siente la presión, y otra hacerlo en el Nacional donde, si bien entra más gente, claramente no es lo mismo.

Daniel Kanashiro, Liga 1 MAX y Direct TV

1. Ambos llegan en igualdad de condiciones, si bien la U sentirá la ausencia de Ureña, recordemos que Bustos con sus variantes resolvió un partido complicadisimo ante Grau.

2. Ambos se reforzaron bien, hace tiempo no veía un Clásico tan parejo en fuerzas.

3. No, porque igual será a una sola hinchada. En la primera fecha Alianza ganó en el Nacional. La final del 2023 te demuestra que en un Clásico influye pero no determina.

Ángel Hugo Pilares, Editor Digital de El Comercio

1. La tabla dice que la U, pero siempre es una lotería responder a esa pregunta porque en un clásico juegan muchos más factores que en un partido normal. Incluso sus cuestionados delanteros podrian tener un buen día.

2. Eso lo definen los campeonatos. En el papel, creo, se pensaba que Alianza parte con ventaja en ese rubro, pero hay que ver a fin de año.

3. En el clima, Matute ayuda mucho. Eso se puede perder en el Nacional, pero no solo se trata del escenario, sino también la hinchada.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Cassana, Periodista deportivo

1. Alianza.

2. Alianza.

3. Siempre jugar fuera de casa es desventaja.

Eddie Fleischman - Willax TV y Fulldeporte

1. Me parece que en lo futbolístico llegan muy parejos, la ausencia de Ureña puede ser clave y puede marcar la diferencia, por ese solo motivo, puedo pensar que Alianza Lima en lo futbolístico llega mejor, pero en lo ánimico, la ausencia de Ureña, puede ser un impulso para el resto del equipo y esta dividido, es lo que pienso.

2. Si hablamos de refuerzos es distinto, porque Alianza tuvo que cambiar medio plantel, en cambio, Universitario mantuvo a la mayoría de su plantel, entonces, llegaron más refuerzos a Alianza eso es normal. Alianza Lima acertó con Kevin Serna, D’Arrigo, manteniendo a Sabbag, Barcos y contratando al volante Rodríguez que hizo el segundo gol ante Alianza Atlético. Asimismo, creo que Waterman les va a dar resultados y Arregui tiene que bajar las revoluciones, pero será útili. La defensa con Freytes, quien es un buen jugadro ha cambiado, por su parte, en la ‘U’ llegó pocos como Concha y ‘Canchita’ Gonzáles, quienes le dan otro ritmo de juego al equipo. Dorregaray me parece que está en deuda todavía y no hay mucho más. En ese sentido Alianza Lima se ha reforzado con más futbolistas, lo que no quiere decir que tenga mejor equipo.

3. Alianza Lima no mejora su rendimiento sustancialmente por jugar en Matute que en el Nacional, yo creo que por lo anímico, si lo alienta a jugar de local contra otros equipos, lleva más público a Matute, pero en un clásico habrá un lleno total igual. Que sea en El Nacional o Matute me parece irrelevante para lo que tiene que ser el rendimiento futbolístico de Alianza.

--





En exclusiva, Alejandro Restrepo conversa con El Comercio sobre las metas del equipo para la presente temporada.