Alianza vs Universitario, séptima final en siete años: Qué hay detrás del dominio de los ‘compadres’ en el fútbol femenino y por qué tanta diferencia con el resto

Aunque los partidos de ida mostraron cierta paridad (a Alianza Lima le costó abrir el marcador en Trujillo y Universitario empató sin goles ante Cristal en el Alberto Gallardo), la vuelta reflejó la realidad del fútbol femenino en el Perú: Alianza y la ‘U’ dominan casi sin oposición la Liga Femenina. Las íntimas golearon 3-0 a Mannucci, mientras que las Leonas le anotaron seis a las rimenses. Y el resultado final es el mismo de hace años: los ‘compadres’ se verán las caras para definir al campeón.

Nayeli Cabezas, Silvani Silva y Alisson Azabache anotaron para el triunfo de las dirigidas por José Letelier en un duelo muy disputado, que se jugó con regular público en la cancha de Matute. El resultado global fue de 5-0 tras el 2-0 en la ida. Así, las blanquiazules buscarán ganar el Torneo Clausura para proclamarse campeonas nacionales tras llevarse el Apertura en una final disputada -ni más ni menos- ante la ‘U’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐀𝐋! 👏🏾



𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 💙 𝐩𝐨𝐫 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨. 💪🏾 pic.twitter.com/08aiYJIPBa — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) November 2, 2025

Universitario, por su parte, goleó a Sporting Cristal por 6-0 en la semifinal de vuelta. Con este triunfo, las ‘Leonas’ aseguraron un boleto a la final, tras igualar 0-0 en el duelo de ida.

Karen Páez abrió el marcador a los 12 minutos, mientras que Cindy Novoa puso el 2-0 a los 24’ y anotó su doblete a los 35’ para cerrar el primer tiempo. Catalina Usme, Luz Campoverde y Valerie Gherson sellaron la goleada sobre el cuadro rimense.

𝗖𝗢𝗡 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗔 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 👊💛



Clasificamos a la final del Clausura tras vencer a Sporting Cristal por un global de 6-0.



¡A seguir luchando por nuestro objetivo! 💪#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/dkqitHsOUn — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) November 2, 2025

Liga Femenina 2025: así se jugarán las finales del Torneo Clausura

Las finales entre Alianza Lima y Universitario definirán al campeón del Torneo Clausura. Si las blanquiazules se quedan con el título, de manera automática se consagrarán campeonas nacionales 2025 y bicampeonas del fútbol peruano femenino.

En caso sea la ‘U’ la ganadora del Clausura, cremas y blanquiazules volverán a enfrentarse para definir al campeón nacional de la Liga Femenina FPF, debido a que las dirigidas por José Letelier ganaron el Apertura. La primera final se disputará este domingo, en localía por confirmar.

Alianza Lima y Universitario, las mismas finalistas de siempre

Desde 2019, aquel año en el que se llevó a cabo una revolución en el fútbol femenino peruano comandada por las propias jugadoras que reclamaron visibilidad con una campaña llamada “#QueremosSerVistas”, Alianza Lima y Universitario se han enfrentado en seis finales, de las cuales cada equipo ganó en tres oportunidades.

Aquel año, cuando el torneo se llamaba Copa Perú Femenina, Alianza y la ‘U’ se enfrentaron en dos definiciones. La primera fue por la etapa zonal y luego por la etapa regional. Ambos partidos fueron victorias merengues.

En 2021, en el retorno a las canchas tras la pandemia del Covid-19, los ‘compadres’ se volvieron a ver las caras en una final. Esta vez, con el torneo denominado Liga Femenina y realizado con más seriedad, Alianza se llevó la victoria, lo mismo ocurrió en 2024. En 2023 el festejo fue crema.

Este año, las íntimas ganaron el Torneo Apertura tras vencer a la ‘U’ y accedieron a la Copa Libertadores. Ahora disputarán su séptima final en siete años, que podrían ser ocho si las ‘Leonas’ se llevan el Clausura, ya que forzarían un partido definitorio por el título nacional.

Alianza vs Universitario

Las finales 2019 Copa Perú Femenina

Etapa Zona Lima U 2-1 Alianza Universitario 2019 Copa Perú Femenina

Etapa Regional U 2-1 Alianza Universitario 2021 Liga Femenina Alianza 1- U Alianza Lima 2023 Liga Femenina Alianza 1-0 U

U 2-0 Alianza Universitario 2024 Liga Femenina U 0-2 Alianza

Alianza 3-1 U Alianza Lima 2025 Liga Femenina

Torneo Apertura Alianza 0-0 U

U 0-2 Alianza Alianza Lima

El secreto detrás del éxito

Siete finales en la misma cantidad de años es el síntimo de una hegomonía casi total por parte de Alianza Lima y Universitario. Solo en 2022 ocurrió una final diferente: las íntimas derrotaron a Carlos A. Mannucci, uno de los clubes que apostó fuerte en el fútbol femenino en estos últimos años y lo viene demostrando en cada torneo. Sin embargo, al igual que Sporting Cristal, no les alcanza para levantar un título. La pregunta entonces es: ¿Por qué?

Para Luccina Aparcio, exfutbolista y ahora periodista, el dominio se debe a que ambos clubes “han invertido mucho en su categoría femenina y han sabido sacar provecho a auspiciadores tras los buenos resultdos desde 2019. La clave está en lo comercial. Además, no solo invierten en el primer equipo, sino también en sus categorías menores”.

Alianza Lima tiene diez marcas que auspician al equipo femenino. Y en 2019 se convirtio en el primer equipo del Perú en tener un patrocinador principal en el pecho de la camiseta del equipo femenino, siendo este Banco Pichincha. Universitario, por su parte, tiene nueve marcas.

“Al tener una buena inyección económica, los clubes pueden hacer fichajes que sobresalen por encima del resto”, analiza Denise Vera, periodista de “Fútbol Femenino Para Todos”. Si Alianza trajo a inicios de año a Annaysa Silva procedente del Fluminense, Universitario rompió el mercado con la llegada de Catalina Usme, leyenda del fútbol colombiano.

Alianza Lima y Universitario han marcado el camino del fútbol femenino en el Perú. Y aunque algunos equipos han intentado seguir sus pasos, aún están muy por detrás.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.