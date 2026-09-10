Alianza Lima vs Universitario: sigue las últimas noticias del clásico peruano
11:08
- Resultados de Universitario en lo que va del Torneo Clausura
- Victoria 1-2 ante ADT (visita)
- Victoria 2-1 ante Cusco FC (local)
- Derrota 2-0 ante Cienciano (visita)
- Empate 1-1 ante Cristal (local)
- Victoria 3-2 ante FC Cajamarca (visita)
- Victoria 3-0 ante Los Chankas (local)
- Victoria 4-2 ante UTC (visita)
- Empate 2-2 ante Comerciantes Unidos (local)
10:52
- Por su parte, Universitario de Deportes , que en la fecha pasada empató como local 2-2 ante Comerciantes Unidos, va a Matute con la firme intención de recuperar los puntos que dejó ir en la octava fecha ante el cuadro de Cutervo. Los merengues son segundos en la tabla del Clausura con 17 puntos, dos menos que el líder en solitario del campeonato, Deportivo Garcilaso.
10:45
- Resultados de Alianza Lima en lo que va del Torneo Clausura
- Victoria 2-1 ante Sport Huancayo (local)
- Empate 2-2 ante Comerciantes Unidos (visita)
- Victoria 3-1 ante Alianza Atlético (local)
- Empate 1-1 ante Sport Boys (visita)
- Victoria 1-0 ante UTC (local)
- Empate 1-1 ante Melgar (visita)
- Derrota 0-1 ante Garcilaso (local)
- Empate 1-1 ante Juan Pablo II (visita)
10:42
- El local, Alianza Lima , llega a este encuentro con una crisis de resultados pues no gana desde hace tres jornadas. Su último triunfo fue en la fecha 5 por 1-0 ante UTC de Cajamarca, y actualmente ocupa el octavo puesto en la tabla de posiciones del Clausura con 13 unidades.
10:39
- El clásico del balompié nacional se disputará en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, conocido como ‘Matute’. La hora de inicio del juego es las 8 p.m. La transmisión del choque estará a cargo del canal Liga 1 Max.
10:37
- Buenos días, amigos de El Comercio. Bienvenidos a esta transmisión minuto a minuto de las más recientes noticias de Alianza Lima y Universitario de Deportes , los dos equipos de fútbol más populares del Perú, que este sábado 12 de septiembre se enfrentan por la fecha 9 del Torneo Clausura, Liga 1 – 2026.