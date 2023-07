Después de dos partidos, Cueva retornó al plantel íntimo. Perdonado por el técnico, pero aún con la crítica encima, el volante tuvo la oportunidad de la reivindicación y nada menos que en un clásico. Sin embargo, desaprovechó su chance. Más allá de los pocos minutos que tuvo y del momento en el que entró, no aportó nada en ataque. De hecho, terminó desperdiciando las ocasiones claras que se generaban. Impreciso e indeciso, el atacante estropeó un contragolpe en los últimos minutos y desencadenó la ira de los hinchas. Christian no puede seguir jugando así, el hincha no lo soporta.

Partidos: 11 (6 de titular) Minutos por juego: 44 Goles: 0 Remates por partido: 0.5 Asistencias: 1 Grandes chances creadas: 0 Efectividad de pases: 85% Posesión perdida: 7.7 Duelos ganados: 52%

Copa Libertadores:

Partidos: 5 Titular: 2 Minutos por juego: 50 Goles: 0 Asistencias: 0 Remate por juego: 0.4 Grandes chances creadas: 0 Efectividad de pases: 81% Pesesión perdida: 8.8 Posesión ganada: 0.4 Duelos ganados: 45%

El mal momento de Cueva refleja también lo que es Alianza hoy. Matute no es más el fortín del Apertura en el que todos los equipos que pisaban el corazón de La Victoria, se iban apabullados. Primero fue Cristal y ahora Universitario: los rivales directos sacaron un empate de la casa blanquiazul e incluso pudieron llevarse los tres puntos.

El vigente bicampeón y ganador del Apertura encadena tres partidos sin ganar (dos empates y una derrota), la “peor” crisis de la era Salas. “Tenemos que seguir trabajando para encontrar un estilo de juego. No creamos situaciones, no estamos cómodos dentro de la cancha” , dijo Hernán Barcos. “La ‘U’ nos dominó, pero gracias a Dios no se perdió. La realidad es que no estamos jugando bien, tenemos que reconocer esto” , analizó Carlos Zambrano.

El clásico fue repartido en un tiempo para cada uno. En el primero, Alianza se paró mejor y pudo adelantarse en el marcador. En el segundo, la ‘U’ dominó e hizo figura sobresaliente a Ángelo Campos que sacó varios goles cantados, incluyendo una gran atajada al disparo de Piero Quispe tras una jugada maradoniana. Y Edison Flores falló un gol sin arquero. Pero Campos fue el único a la altura de una noche de ambiente festivo y la figura del UnoxUno de Deporte Total.

Una defensa sin gasolina

Con Carlos Zambrano jugando al filo como en cada partido y Pablo Míguez como gran sorpresa, Alianza tuvo un primer tiempo con su defensa totalmente sobria. Zambrano sacó todo lo que le llegó y tuvo en Franco Zanelatto -extremo usado como lateral derecho- un gran apoyo. El ‘Kaiser’ no pasó ningún apuro con los atacantes cremas, pero sí tuvo algunos problemas con el balón en los pies.

Miguez es el bombero de la zaga. Ingresó en lugar del lesionado Santiago García y no decepcionó. No le pesó en absoluto el partido. Consciente de sus limitaciones, el uruguayo dejó el corazón como lo hace en todos los partidos y ganó todos los duelos que tuvo. Fue, sin duda alguna, el mejor de los cuatro de atrás que puso Salas.

Ricardo Lagos, por la izquierda, tuvo mucho trabajo con las subidas de Andy Polo. El lateral aliancista se quedó sin gasolina en el último tramo del partido por el poco apoyo que tuvo de Bryan Reyna y los ataques cremas llegaron por su lado. Fue el más bajo de todos.

Medio inamovible, pero sin creatividad

Josepmir Ballón como ancla siendo el equilibrio, Jesús Castillo más adelantado como el primer hombre de presión en campo rival, y Jairo Concha como el creativo en esa especie de triángulo puesto en la mitad del campo. Ese medio parece ser el inamovible para Guillermo Salas, aunque eso obligue a la poca capacidad para mantener la posesión del balón.

Ballón es el equilibrio del equipo íntimo. Combate con los rivales, respalda a sus compañeros y funciona como tercer central cuando es necesario. La tarea aún no resuelta quizá esté cuando tiene el balón como primer pase de salida. Sus pases casi siempre son hacia los costados, no arriesga y tampoco suele proyectarse mucho en ataque.

Jesús Castillo es el complemento perfecto de Ballón. Es quien presiona e intenta recuperar en campo contrario. Es el ‘sacrificado’ de la volante porque corre por él y por los demás. Es el auxilio cuando es necesario. Ganó varias divididas presionando en campo rival. Fue muy aplaudido por el hincha que reconoció su esfuerzo.

Jairo Concha es el que tenía el rol de enlazar la defensa con el ataque. Intentó, pero tuvo una noche con un bajo rendimiento. Quiso organizar pero estuvo muy impreciso con el último pase y conectó muy poco con Reyna, Costa o Sabbag. Fue de lo más bajo del equipo en el clásico.

El preocupante bajo nivel de Sabbag

Alianza Lima, como ha sucedido en los últimos partidos, generó muy poco en ataque. Su producción fue muy pobre: de los cuatro remates a puerta, solo el de Pablo Sabbag, que chocó en el palo, llevó peligro real. Después, José Carvallo tuvo una noche tranquila, sin mucho sobresalto.

Bryan Reyna no pudo desbordar casi nunca. Siempre tuvo a Corzo y Polo en la marca. Y cuando quedó mano a mano con alguno de los dos, decidió mal las jugadas. Tuvo una noche para el olvido. No pudo desequilibrar como tiene acostumbrados a los hinchas blanquiazules.

Bryan Reyna tuvo una noche para el olvido en el clásico. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Del otro lado, Gabriel Costa volvió a mostrar el bajo rendimiento que viene teniendo desde su regreso a La Victoria. Ya sin la capacidad ni velocidad para desbordar, el uruguayo nacionalizado peruano realizó diagonales para acompañar a Sabbag como segundo delantero, pero no pudo generar mayor peligro.

Sabbag tuvo un muy buen primer tiempo que estuvo a punto de coronarlo con un gol, pero su remate chocó en el palo. Aguantó bien de espaldas y desordenó la defensa crema. Sin embargo, en el segundo tiempo no hizo nada. Fue absorbido por Riveros y no ganó ningún balón para los suyos.