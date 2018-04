Una nueva edición del clásico del fútbol peruano se llevará a cabo este miércoles (08:00 pm. / EN VIVO ONLINE vía GOLPERÚ) en el estadio Alejandro Villanueva. El inestable Alianza Lima recibe en su feudo a un golpeado Universitario de Deportes en el marco de la undécima fecha del Torneo de Verano.



Como equilibristas, ambos caminan sobre una soga sin tener de dónde sujetarse. No hay triunfos ni razones aparentes que puedan sostenerlos con firmeza en este tortuoso camino. El inicio de año para Pablo Bengoechea y Pedro Troglio ha sido malo, con cifras de espanto que han generado que la tercera parte de la temporada esté resignada.



El Torneo de Verano es para los dos un imposible que los obliga a recuperar el crédito perdido en el partido inmediato. Y lo que se viene es el clásico de mañana, el duelo más esperado por sus hinchas que podría ocasionar la toma de medidas drásticas.



A 10 puntos del líder Sporting Cristal, en el Grupo A, y con solo 12 en juego, Alianza firma un arranque malo. Tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas en el campeonato doméstico lo dejan mal parado. A ello se suman un empate y una derrota en la Copa Libertadores. Con un 38,9% de eficacia, el conjunto blanquiazul vive una crisis real en todo sentido.



Tras la goleada sufrida a manos de Cristal (3-0) el último sábado, otro papelón dejaría sin piso a Bengoechea. El propio estratega uruguayo confesó que no puede hacer reaccionar a su equipo. “Con lo que estamos haciendo no están saliendo bien las cosas. Pienso que se han conformado [los jugadores] con lo que se ganó el año pasado”, aseguró.



Una de las razones por las que la directiva íntima mantiene su apuesta en el actual comando técnico es la seguidilla de partidos a la que están sometidos en abril (luego del clásico se medirán con UTC el domingo 15, Junior el jueves 19, Rosario el domingo 22, Junior otra vez el jueves 26 y San Martín el domingo 29).



-Crema amarga-



La situación de Universitario no dista de la de su compadre. Dos partidos ganados (uno en la Libertadores), seis empates y cuatro derrotas firman un arranque que ya los dejó sin Copa y sin posibilidades en el Torneo de Verano.



La eficacia del equipo de Troglio es de apenas 33,3%, una cifra pobrísima más allá de la imposibilidad de reforzar su plantel esta temporada.



“Hay que recordar que este plantel se desarmó totalmente y que estamos tratando de agregar chicos al equipo”, se quejó el argentino luego del último 2-2 ante San Martín en el Monumental. Y el entrenador no perdió la oportunidad para pedir otra vez a Alexi Gómez, al asegurar que en su equipo no cuenta con un generador de fútbol ofensivo como el ex Atlas de México.



Ahora se viene el clásico en Matute y Troglio debe seguir apostando por algunos jóvenes que van acumulando minutos y ganándose un lugar. Uno de ellos sin duda es Brayan Velarde, el zaguero del cual el propio técnico habla maravillas.



“Es una motivación grande jugar en Matute con la ‘U’. Siempre fue mi sueño y le agradezco a mis compañeros por darme la confianza. Ya llegará la oportunidad de salir de este mal momento”, explicó Velarde.



El momento para ambos es mañana. Será el clásico de la necesidad. Sumar, ahora sí, es una obligación. No hay excusas que valgan.