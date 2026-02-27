Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alianza Lima vs UTC EN VIVO: previa y últimas noticias del encuentro por la Liga 1
- Resultados de Alianza Lima en lo que va del Apertura
- Triunfo 1-2 ante Sport Huancayo (visita)
- Triunfo 2-1 ante Comerciantes Unidos (local)
- Empate 0-0 ante Alianza Atlético (visita)
- Triunfo 1-0 ante Sport Boys (local)
- Resultados de UTC en lo que va del Apertura
- Triunfo 2-0 ante Grau (local)
- Triunfo 2-3 ante CD Moquegua (visita)
- Triunfo 1-0 ante Cusco FC (local)
- Empate 2-2 ante ADT (visita)
En la fecha anterior, UTC empató como visitante 2-2 ante ADT en Tarma, mientras que Alianza, con gol de Renzo Garcés, le ganó por 1-0 a Sport Boys en el estadio de Matute.
Cajamarquinos y limeños protagonizarán un duelo de equipos punteros, pues ambos comparten el primer lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos. Tanto UTC como Alianza tienen tres partidos ganados y un empate, aunque los cremas tienen mejor diferencia de goles (4).
El compromiso se disputará a la 1:15 p.m. en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, y la transmisión televisiva estará a cargo de Liga 1 MAX.
Por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima visita este sábado a UTC en Cajamarca en un partido de equipos punteros. Todas las incidencias de este prometedor choque podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
