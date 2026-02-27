Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Alianza Lima vs UTC EN VIVO: previa y últimas noticias del encuentro por la Liga 1

Previa
  • Resultados de Alianza Lima en lo que va del Apertura
  • Triunfo 1-2 ante Sport Huancayo (visita)
  • Triunfo 2-1 ante Comerciantes Unidos (local)
  • Empate 0-0 ante Alianza Atlético (visita)
  • Triunfo 1-0 ante Sport Boys (local)
Previa
  • Resultados de UTC en lo que va del Apertura
  • Triunfo 2-0 ante Grau (local)
  • Triunfo 2-3 ante CD Moquegua (visita)
  • Triunfo 1-0 ante Cusco FC (local)
  • Empate 2-2 ante ADT (visita)
Previa

En la fecha anterior, UTC empató como visitante 2-2 ante ADT en Tarma, mientras que Alianza, con gol de Renzo Garcés, le ganó por 1-0 a Sport Boys en el estadio de Matute.

Previa

Cajamarquinos y limeños protagonizarán un duelo de equipos punteros, pues ambos comparten el primer lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos. Tanto UTC como Alianza tienen tres partidos ganados y un empate, aunque los cremas tienen mejor diferencia de goles (4).

Previa

El compromiso se disputará a la 1:15 p.m. en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, y la transmisión televisiva estará a cargo de Liga 1 MAX.

Previa

Por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima visita este sábado a UTC en Cajamarca en un partido de equipos punteros. Todas las incidencias de este prometedor choque podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe