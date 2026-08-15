Alianza Lima vs. UTC en vivo
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Alianza Lima recibe a UTC este sábado 15 de agosto del 2026 por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Pablo Guede llegan a este duelo tras una dura prueba ante Sport Boys y perder el liderato; por su lado, UTC buscará su primera victoria en el segundo torneo del año.
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Aquí inicia la cobertura del partido de Alianza Lima vs. UTC por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.
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¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.