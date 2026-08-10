La expectativa de los hinchas de Alianza Lima para el duelo frente a UTC continúa creciendo. Luego del empate ante Sport Boys en el Estadio Nacional, el conjunto blanquiazul se prepara para volver a jugar como local este sábado 15 de agosto y todo apunta a que el estadio Alejandro Villanueva presentará nuevamente un gran marco de público.

Hasta el momento, más de 23 mil entradas ya fueron vendidas para el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, mientras que varias localidades ya aparecen como agotadas en la plataforma de venta.

Fiebre blanquiazul: más de 24 mil entradas vendidas para Alianza Lima vs. UTC en Matute. Foto: Alianza Lima

¿Qué localidades ya se agotaron para Alianza Lima vs. UTC?

La demanda de entradas ha sido importante desde que comenzó la venta. Los sectores de Popular Norte, Popular Sur, Palco Apuesta Total y Occidente Central ya no cuentan con disponibilidad.

Con más de 23 mil boletos vendidos, la expectativa es que Matute vuelva a lucir un lleno total para acompañar al equipo dirigido por Pablo Guede.

Alianza Lima busca recuperar el primer lugar del Clausura

Los íntimos actualmente ocupan el segundo puesto del Torneo Clausura con ocho puntos. Una victoria ante UTC podría devolverlos a la cima de la tabla, aunque necesitarán que Deportivo Garcilaso no consiga derrotar a Cienciano en el clásico cusqueño.

Por ello, el partido ante el conjunto cajamarquino tendrá un atractivo adicional para los blanquiazules, que intentarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y seguir en la parte alta de la clasificación.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. UTC?

El encuentro entre Alianza Lima y UTC se disputará este sábado 15 de agosto, desde las 7:30 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.

El cuadro íntimo llega después de igualar 1-1 frente a Sport Boys en el Estadio Nacional y buscará reencontrarse con el triunfo ante su público.

¿Qué entradas quedan disponibles?

A pesar de que varias localidades ya se agotaron, todavía quedan algunas opciones disponibles en la plataforma Joinnus. Estos son los precios informados:

Occidente Lateral: S/ 139.90

Occidente Lateral (silla de ruedas): S/ 79.90

Experiencia Matchday: S/ 399.90

Oriente: S/ 79.90

Oriente (Conadis): S/ 39.90

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