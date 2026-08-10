Matute se prepara para una fiesta: Alianza Lima supera las 24 mil entradas vendidas ante UTC. Foto: joinnus.com
Matute se prepara para una fiesta: Alianza Lima supera las 24 mil entradas vendidas ante UTC. Foto: joinnus.com
Por Redacción EC

La expectativa de los hinchas de Alianza Lima para el duelo frente a UTC continúa creciendo. Luego del empate ante Sport Boys en el Estadio Nacional, el conjunto blanquiazul se prepara para volver a jugar como local este sábado 15 de agosto y todo apunta a que el estadio Alejandro Villanueva presentará nuevamente un gran marco de público.

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