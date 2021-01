La elección de Carlos Bustos como nuevo entrenador de Alianza Lima no dejó nada conforme a Waldir Sáenz, quien considera que la dirección técnica del club debió caer en manos de alguien más vinculado a los ‘íntimos’, tomando en cuenta el desafío de la Liga 2.

“Estoy sorprendido por la elección del nuevo técnico de Alianza Lima. Pensé que iba a ser un técnico referente de la institución, parece que siguen haciendo las cosas al revés”, señaló el goleador histórico blanquiazul este domingo en diálogo con RPP.

“Pepe Soto quedó descartado, porque el mismo se descartó, pero también estaban el ‘Chino’ Rivera y ‘Rafo’ Castillo para poder dirigir, es gente que ama al club. La institución necesita identidad, que se ha perdido hace muchos años”, argumentó Sáenz.

Según el exdelantero, Bustos no tuvo un logro importante en el fútbol peruano como para encargarle el regreso de Alianza Lima a Primera.

“El profesor Bustos en San Martín siempre jugó de media tabla para abajo, no tenía la ambición ni de Sudamericana, jugaba con muchos chicos y no le alcanzaba. Necesitaba jugadores de experiencia. En Melgar sacaron a Bustos por malos resultados. Yo me pregunto cuál es el mérito que tuvo para llegar a dirigir a Alianza Lima”, agregó.

Al mando de la San Martín, Carlos Bustos dirigió 82 partidos entre la Liga 1 y la Copa Bicentenario, de los cuales ganó 22, empató 35 y perdió 25, sumando un total de 41.05% de los puntos. Con respecto a goles, el equipo del argentino marcó 99 tantos y recibió 111, una diferencia de -12. Cabe precisar que el DT estuvo a cargo del cuadro estudiantil desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 28 de noviembre de 2019.

En el 2020, Bustos estuvo al mando de Melgar donde dirigió 15 partidos entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana, de los cuales ganó 5, empató 4 y perdió 6, para un total de 41.03% de las unidades posibles. El ‘León del Sur’ quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones y clasificó a la Copa Sudamericana.