Por Marco Quilca León

Imagine tener 19 años y marcar 31 goles en su primera temporada en la primera división del fútbol peruano. Imagine, ahora, que ese joven delantero se convierta en el héroe de un pueblo que llevaba 18 años esperando volver a celebrar un título y atravesaba uno de sus peores momentos. Y que, años después, sea el encargado de marcar el gol que corone al club de sus amores en su centenario. Esa historia tiene un nombre: Waldir Sáenz. O ‘Wally’, para los aliancistas.

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