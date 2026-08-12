Imagine tener 19 años y marcar 31 goles en su primera temporada en la primera división del fútbol peruano. Imagine, ahora, que ese joven delantero se convierta en el héroe de un pueblo que llevaba 18 años esperando volver a celebrar un título y atravesaba uno de sus peores momentos. Y que, años después, sea el encargado de marcar el gol que corone al club de sus amores en su centenario. Esa historia tiene un nombre: Waldir Sáenz. O ‘Wally’, para los aliancistas.

Hablar de Waldir es hablar de una época dorada de Alianza Lima. De un goleador zurdo, de olfato privilegiado, que convirtió 178 goles en 349 partidos y terminó convirtiéndose en el máximo artillero histórico de la institución. Nadie pudo acercarse a él desde que dejó el club, en 2008. Pero también es hablar de alguien que entendió que vestir la blanquiazul significaba mucho más que jugar al fútbol.

Veinticinco años después de aparecer en el libro por los 100 años de la institución blanquiazul, Sáenz vuelve a ser parte de una obra de El Comercio. Esta vez, en “Íntimos y Eternos”, que reúne las historias de 125 ídolos aliancistas. Para Waldir, el libro tiene una misión especial: acercar a las nuevas generaciones a aquellos nombres que construyeron la identidad del club.

Hoy trabaja en las divisiones menores de Alianza Lima como especialista técnico. Desde allí observa a los jóvenes que sueñan con convertirse en futbolistas y, quizá, en el próximo gran goleador blanquiazul. Su deseo, dice, no tiene que ver con conservar un récord para siempre. “Lo que más quiero es que aparezca un ‘9’ que supere mi registro goleador en el club. Ese es mi sueño”, contó en la conferencia de prensa de presentación oficial del libro “Íntimos y Eternos”.

—¿Qué significa para ti, como hincha de Alianza Lima, el libro “Íntimos y Eternos” por los 125 años del club?

Es enseñarle la historia a los jóvenes, a aquellos que no han visto, no han tenido el placer de ver a la generación del 70, 80. Es un libro que va a juntar más al hincha aliancista, al pueblo aliancista. Y creo que con este libro habrán más personas que se engancharán con la institución, con el club.

—Apareciste en el libro de los 100 años del club y 25 años después aparecer en una nueva obra realizada por El Comercio. ¿Qué se siente ser ídolo de Alianza Lima?

Agradecer a la institución, al Cholo Castillo por darme la posibilidad de jugar en este club tan grande, del cual soy hincha desde muy pequeño. Y después es disfrutar porque esta institución es distinta, son pocos los clubes como este que tiene 125 años de historia.

—Eres ídolo de Alianza Lima. Pero para Waldir, ¿quién es tu ídolo?

Tengo dos que tuve el agrado de conocerlos como personas, no solo como futbolistas: Teófilo Cubillas y César Cueto. Son las personas que nos inculcaron en aliancismo. Verlos jugar era alegría, una fiesta muy linda. Gracias a Dios los conozco y puedo compartir con ellos.

—¿Qué tiene Alianza Lima que no tenga el resto de clubes?

Somos una institución distinta, somos distintos nosotros. Tenemos valores. Somos íntimos. Hemos salido de muchas dificultades, como el accidente del Fokker. Ser aliancista es ser distinto, apasionado, amical. Es una institución que te da un sentimiento distinto porque uno ve y hay jugadores, tanto nacionales como extranjeros, que se han enamorado llegando al club por su historia, su tradición, su hinchada.

—¿Qué significa Alianza Lima?

Tenemos una cosa de que por ahí nos sale algo como para poder hacer las cosas bien. Primero buenos amigos, después a darle al balón, como dice la canción. Y es lo que nos dio el Cholo Castillo a nosotros, fue su legado. Y es lo que nosotros le transmitimos a los más jóvenes. Y después está que cuando defendamos este escudo, en cualquier deporte, hay que dejar la vida.

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