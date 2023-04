Walter Álvarez, vocero del Colectivo Socios Organizados AL1901 nos ofrece un pantallazo de cómo se viene gestionando el club y lo que podría venir a futuro con el ingreso de nuevos acreedores, como José Ignacio de la Romaña Letts.

¿Cuándo de lo que pagó el Fondo Blanquiazul a la Sunat corresponde al capital de Juan Diego Gonzales Posada?

Lo que adquirieron a Sunat, del dinero aportado, su aporte significaba el 47%. Entre los otros tres miembros es el 53%.

¿Y qué pasó que Juan Diego prácticamente asumió todo el control del club?

No sabría si es el término correcto. Hay que puntualizar es que los gerentes permitieron que haya injerencia en el club. No es que tenga el control pero si le permiten tener injerencia en los temas ligados al club. En qué momento se pone por sobre los demás del Fondo, pero ocurren diversos sucesos en los cuales quizás los otros integrantes no le prestaron mucha atención y él fue ocupando una suerte de presidencia del Fondo Blanquiazul, que no existe un presidente, pero él se exponía así. Ante los trabajadores también. El entorno lo veían como el principal jefe. Ha sido una labor en el tiempo para lograr posicionarse sin que nadie diga nada, sobre todo Indecopi, como una especie de jefe.

¿Qué es lo que controla Juan Diego en el Fondo?

No es que tengan un directorio como tal, pero sesionan y la temática es muy sencilla: exponen sus ideas, debaten y llegas a algunos acuerdos. Pero cuando no hay acuerdos o acuerdan A y después se le recomienda al club B o el Club termina haciendo C, ahí hay una sorpresa y es lo que ocurrió con los otros integrantes del Fondo Blanquiazul.

¿Y cómo ejercía su ‘poder’?

Hay acuerdos y consensos que se deben respetar, pero él, a partir de tener la mayoría individual terminaba ejerciendo esa mayoría como voz dirimente, porque sumadas los otros porcentajes era mayor a la de él. Esto no pudo ser corregido en el tiempo, algunos no querían corregirlos porque no estaban dispuestos a entrar a una disputa. Prefirieron dejarlo ahí. Incluso hace varios meses un integrante no asistía a los directorios porque ya no lo soportaba. Era como ir, dar opinión y al final se recomendaba hacer lo que decía Diego Gonzales Posada. Más que un quiebre hubo un tema de cansancio y trabas en algunos proyectos.

¿Pero los demás miembros no ejercían su posición?

Los otros tres señores casi no paran. El Sr. Armejo la mayor parte del tiempo está de viaje, el señor Farah y Lerner tienen sus empresas y no están metidos en el club, a diferencia del otro señor. La omnipresencia de Gonzales Posada generó la cercanía con el gerente, y la sensación seguramente del gerente que el que manda es él, porque si hay reuniones donde todos opinan y al final se recomienda lo que dice Gonzales Posada, identifica quien es el que manda. Le permitieron eso a Diego Gonzales Posada.

¿Desde hace cuánto se sabe que querían los tres señores querían vender sus acreencias?

La idea de la venta es de hace un poco más de un mes que inició la coordinación que se conocer para que se presente un postor, y el plazo prudencial que tienen que otorgar por normativa que la prioridad la tenga Diego Gonzales Posada. Pasó el tiempo y no se pudo hacer de este porcentaje. Tenemos entendido que ha pedido más tiempo, pero ya la transacción está finalizando. Hay un proceso en curso.

¿Si Juan Diego no vende su parte, se podría detener todo?

No. Eso podría pasar más adelante [comprar las acreencias de Gonzales Posada], pero ahora no hay nada de eso. No es una salvedad para comprar. La compra es la parte de los tres, son tres individuos vendiendo su participación dentro de un fondo. No han puesto como condición comprar todo, están transaccionando por la mayoría.

¿Y qué va a pasar cuando se concrete la venta?

Lo que pasa es que no sabemos cómo se va a manejar. Se manejó con una especie de control de Gonzales Posada porque nadie se animaba a ponerle un alto. Ahora vamos a ver cómo se maneja de manera interna. El Fondo Blanquiazul no tiene documentos de gestión, es decir no tiene una normativa de decir: “así vamos a sesionar, así vamos a votar”. Eso no existe. Eran más acuerdos de palabras. Ahora imagino habrán directorios donde Gonzales Posada va a opinar, el otro lado también. Lo que no sabemos es cómo los trabajadores del club van a reaccionar a eso. Algunos van a pesan que Gonzales Posada sigue mandando, otros que manda otro. Y eso es lo que nos preocpua, cuando te da indicaciones uno o el otro. Hoy está Gonzales Posada solo y es porque estamos desordenados, porque puede pasar que viene otro y va a querer hacer lo mismo, cuando ambos están incumpliendo la ley. Ninguno de los dos puede hacer eso, pero se ha normalizado. Y esto es una carta grande para que Indecopi se pronuncie.

Claro, el Administrador no responde a nadie...

El gerente debe ser totalmente independiente. En sus funciones no está hacerle caso al Fondo Blanquiazul. Y si no le permiten ser independiente, el señor debe renuncia y decir porque hay injerencia e Indecopi tendrá que intervenir y retirar a quien deba reiterar. Hoy que se hace público sería un escándalo que repita lo que alguna vez dijo, que “no hay evidencia que Gonzales Posada intervienen en las decisiones del club”; no hay evidencia porque no hay un documento firmado donde diga: “tienen que hacer esto”. Pero participan en actos protocolares, declaran que es lo que va a hacer Alianza. Hay declaraciones en las que él dice: “Estamos haciendo esto”.

Y hasta los jugadores le agradecen a él por las gestiones de fichaje...

Los jugadores no tienen nada que ver y no tienen por qué saber, pero eso clarifica lo que viene sucediendo. Quien se reunió, quien se acerca y quien coordina con él es Gonzales Posada cuando eso no debería pasar. Derrepente ni siquiera es responsabilidad de José Bellina, porque quizás Gonzales Posada se está tomando atribuciones y no debería.

¿Quienes ingresen pueden pedir el cambio de administrador?

Las juntas sesionan y la presidencia es la que convoca a la junta. Si ven por conveniente convocar a la junta para un cambio de gerente, seguramente lo harán. Seguramente habrá votación. Lo que sucede es que deben alcanzar algunos consensos, porque para algunas cosas se necesita un 60% de los votos.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Se confía en los empresarios que van a comprar las acreencias?

Creo que es prematuro pronunciar sobre ello. No tenemos claridad en su forma de intervención. Hasta que no esté firmado, puede pasar cualquier cosa. Franco Lostanau mencionaba es la empresa JMS y que su capital social de apertura es 500 soles. Porque no podemos aventurarnos a decir que es peligroso porque son empresarios de renombre. Difícil que tengan algo tan torpe y habría que ver por qué lo están haciendo así. Hay que ver cómo harán, si compra JMS y luego lo vende individual o cada uno interviene. No sabemos bien cuál es el rol de cada quien.