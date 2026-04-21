El último sábado, Matute fue testigo de unas mejores expresiones de letalidad de parte de su querido Alianza Lima y nada menos ante el actual subcampeón del fútbol peruano, Cusco FC, equipo que mostró una vulnerabilidad jamás antes vista y producto de ello recibió ocho goles. Ese suceso recordó a los aliancistas de antaño, cuando William Huapaya guió a Alianza Lima con cuatro goles en la goleada también por 8-0 a CNI en el año 1970.

—¿El Alianza de Guede ya encontró la regularidad deseas para pelear por el título?

Creo que el entrenador, en los partidos de preparación, experimentaba con algunos jugadores para encontrar su equipo ideal. Alianza mejoró defensivamente en comparación con los últimos campeonatos y ahora mantiene un equipo base que a fortalecido su idea.

—Tú que marcaste cuatro goles en una noche histórica, ¿qué significa una goleada como este 8-0 en un momento donde el equipo está peleando la punta?

Fue el debut soñado, fue mi primer partido con Alianza, partido que no se olvida nunca y que lógicamente te fortalece en confianza.

—Viendo el contexto del torneo, con Los Chankas también arriba y con un partido menos, ¿crees que Alianza manda un mensaje con este resultado?

Así es, el equipo que quiere campeonar no debe perder partidos en provincia y ganar de local

—Más allá del marcador, ¿qué te gustó del funcionamiento ofensivo del equipo en Matute?

Alianza se fortaleció ofensivamente, con jugadores que tratan bien el balón desde el medio en adelante, empesando desde Pavez que es una excelente contratacion con jugadores rápidos y hábiles en el ataque, y la experiencia y jerarquía de Paolo.

🔥📷 8 GOLES EN 1 MINUTO: MIRA EL RESUMEN DE LA GOLEADA DE ALIANZA LIMA EN MATUTE ANTE CUSCO FC



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—¿Este tipo de triunfos ayuda más en lo anímico o en lo futbolístico cuando estás en una pelea tan cerrada por el liderato?

La parte emocional se fortalece y como tal el equipo gana confianza en cada partido y la competencia también en los que quieren ser titulares, hace que los titulares se esfuercen en cada partido.

—Desde tu experiencia, ¿cómo se evita que una goleada así genere exceso de confianza en el plantel?

Yo veo al equipo mentalmente fortalecido y la parte motivacional que se debe trabajar de parte de los profesionales que conforman el cuerpo técnico tiene que prevalecer.

—Recordando tu partido ante CNI, ¿qué similitudes ves entre aquel Alianza y este en términos de contundencia?

En primer lugar en ese equipo no habia extranjeros, había similitud en lo que respecta a velocidad y habilidad, jugaba el ‘Tanque’ La Rosa de 9.

Paolo Guerrero lleva cuatro goles en la temporada con la camiseta blanquiazul. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

—Pensando en lo que viene, ¿qué debe sostener Alianza para no ceder terreno en una Liga 1 tan pareja?

Debe sostener mentalidad y fortaleza.

—Guerrero ratifica que es el 9 titular o debe tener más minutos Luis Ramos en el ataque blanquiazul.

A Ramos y Giroti han tenido minutos en Alianza, a un buen jugador se le ve desde que toca la pelota, y no han dado la talla por eso Paolo Guerrero es titular.

—Entonces para usted siendo el único torneo por disputar Alianza Lima tiene que salir campeón si o si, ¿no?

Esa es la consigna. Eso es lo que queremos todos

—Pero, ¿qué sensación le deja el equipo?

Muy buena, veo un equipo equilibrado en sus líneas, ofensivamente lo ha demostrado y defensivamente a mejorado muchísimo, hay una conjunción de gente experimentada y jóvenes que asoman; en el clásico siempre habrá un ganador así haya empate, veremos cuando seamos local

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