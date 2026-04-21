Por Jean Pierre Maraví Coppa

El último sábado, Matute fue testigo de unas mejores expresiones de letalidad de parte de su querido Alianza Lima y nada menos ante el actual subcampeón del fútbol peruano, Cusco FC, equipo que mostró una vulnerabilidad jamás antes vista y producto de ello recibió ocho goles. Ese suceso recordó a los aliancistas de antaño, cuando William Huapaya guió a Alianza Lima con cuatro goles en la goleada también por 8-0 a CNI en el año 1970.

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