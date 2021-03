Hará dupla con Hernán Barcos. Wilmer Aguirre defenderá a Alianza Lima por todo el 2021 en la Liga 2. EL ‘Zorrito’ buscará el ascenso con los íntimos, tras jugar el 2020 por Piratas FC.

“Se podría decir casi casi. Casi nada. No pasa por un tema económico. Simplemente hay unos puntos que seguro se arreglan estos días”, precisó para ESPN FC.

Asimismo, el delantero nacional se refirió a jugar nuevamente en segunda división y sobre su pasado en el conjunto te La Victoria.

“Me lo he propuesto como un año de gloria, buscar ascender con Alianza. También una revanchita. El sinsabor con el que uno se quedó el 2013. Hay lindos recuerdos, no solo la Libertadores de 2010, eso quedó para el club, para el hincha, para mí. Me quedé con ese mal sabor que me gustaría poder borrar por un momento y seguir entrando a la historia de Alianza”, mencionó Aguirre.

