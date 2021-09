Alianza Lima sumó tres puntos más en la Fase 2, luego de imponerse ante Alianza Atlético, con goles de Wilmer Aguirre, Jefferson Farfán y Arley Rodríguez. El tanto del ‘Zorrito’ fue muy comentado en redes sociales, debido al parecido con el gol que le anotó a Estudiantes de la Plata, hace 11 años por la Copa Libertadores.

En entrevista a las cámaras de Gol Perú, el futbolista de Alianza Lima recordó el tanto y expresó: “Algo así por la lucha previa por el balón, pero gracias a Dios por marcar siempre y ojalá el objetivo se pueda cumplir”.

Wilmer Aguirre marcó el 1-0 de Alianza Lima ante Alianza Atlético. (Video: GOLPERU)

Sobre su presente, volviendo a jugar como titular en la Liga 1, el ‘Zorrito’ agregó: “Hoy se me dio ser titular y el gol. Estoy feliz por haber marcado otra vez. Me voy sintiendo mejor luego de algunas lesiones que me ocurrieron, pero con los minutos que voy teniendo tomo más confianza”.

Casi en los últimos minutos, Aguirre dio señales de dolor, algo que espera no sea de preocupación: “Al final un calambre que es por la falta de minutos, pero creo que no es nada de consideración”.

Alianza Lima ya suma 17 partidos invictos, su última derrota fue el 2 de mayo ante Sporting Cristal, equipo que busca alcanzar a los blanquiazules. Los rimenses enfrentarán a Alianza Universidad este domingo 26 de septiembre.