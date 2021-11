Conforme a los criterios de Saber más

Son días complicados y de mucha preocupación en Alianza Lima. La ola de contagios por COVID-19, sigue golpeando al plantel blanquiazul. Una vez más, el equipo íntimo tuvo que cancelar sus trabajos previa a la final ante Sporting Cristal. El número de infectados sigue subiendo, a los 10 futbolistas se le han sumado 3 casos más.

Los primeros futbolistas que han dado positivo y fueron dados a conocer por el mismo club son: Ricardo Lagos, Erick Canales, Miguel Cornejo, Javier Navea, Arley Rodríguez, Axel Moyano, Carlos Montoya, José Gallardo, Sebastián Gonzáles y Óscar Pinto.

De acuerdo a la revista Forbes, el boxeador mexicano cuenta con más de 165 millones de dólares, al margen de lo que sume este sábado tras enfrentar a Caleb Plant. A continuación, hacemos un repaso de los bienes y objetos más preciados del popular 'Canelo' Álvarez.

Luego de realizarse nueva pruebas, el cuadro blanquiazul dio a conocer que ahora hay 3 nuevos contagios. Se trata de Edhu Oliva, Dylan Caro y Jorge Oré, miembro del comando técnico. Ellos ya vienen cumpliendo la cuarentena.

Lo más importante es la salud de los integrantes del plantel blanquiazul que tienen este virus. El departamento médico de Alianza Lima viene trabajando para que la COVID-19 no siga llegando a más personas del equipo. Es por eso que no los victorianos no pueden entrenar.

Muchos se preguntan por qué Alianza no entrena con los jugadores que no están contagiados. Al respecto, Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga de Fútbol Profesional, nos dijo lo siguiente: “La Comisión Médica de la FPF, determinó que 48 horas después del primer resultado de las pruebas hechas por el club, todos aquellos integrantes del plantel que hayan salido negativos se vuelvan a hacer otra prueba molecular. Mientras no se obtengan esos resultados, deben permanecer en aislamiento epidemiológico y no entrenar. Todos los que estén negativos luego de esa segunda prueba pueden entrenar sin problemas”.

En Chile, todo el primer equipo de Colo Colo estuvo en cuarentena. Varios integrantes del plantel albo dieron positivo a la COVID-19. La cuarentena comenzó el 27 de octubre y luego de realizarse varios exámenes volvieron a los trabajos el 3 de noviembre. Gabriel Costa era uno de los jugadores que también estaba aislado, pero el volante ya volvió a jugar.

En total ya son 3 días perdidos para Alianza Lima. Y los días seguirán aumentando y se alargaría hasta el sábado, fecha donde vuelven a sacar más pruebas. De ahí se verá qué decisión tomará el comando técnico junto al cuerpo médico.

Por su parte en Sporting Cristal ha redoblado las medidas de seguridad para evitar contagios. El club celeste viene trabajando sin ningún problema. En ese aspecto, el equipo rimense ha sacado una pequeña ventaja a su rival en la final.

¿Se podría suspender la final?

La pregunta que todos se vienen haciendo es si se suspende la final entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal. El Comercio se comunicó con fuentes de la Liga 1 y nos confirmaron que todo sigue programado como en un principio. Además, nos dijeron que cada club sabe cómo están diseñadas las bases y los protocolos.

Además, nuestra fuente resaltó que quedan varios días para la final que están programas para el 21 y 28 de noviembre. Alianza Lima aun tiene tiempo para prepararse para la final. Lo primero es la salud de sus jugadores y que el número de contagios se detenga.

Estos es lo que dicen las bases de la Liga 1.

Alianza Lima ganó la fase 2 con fechas de anticipación y enfrentará a Cristal en la final. (Foto: Liga 1)

Además, según las bases, para que se suspenda un partido, un equipo tendría que tener más de 5 infectados en la última prueba que se realicen previo al encuentro. En el Perú ya tenemos un antecedente conocido. Le pasó a Universitario a inicio de año.

En marzo, el equipo crema registró 14 contagiados. La cifra más alta de todo el torneo. Universitario tenía que jugar con sus juveniles, pero a días del partido ante UTC, se tuvo que cancelar el entrenamiento porque surgieron 4 nuevos casos de COVID-19.

Universitario solicitó que se suspendiera el partido y la Liga 1 aceptó el pedido de los cremas. Tras investigación de la Liga 1, se comprobó que el plantel de Universitario no rompió ningún protocolo sanitario. Es por eso que el encuentro ante UTC se reprogramó. Cuando se incumplen estas normas, el partido pasa a anularse y dar como perdedor al equipo infractor.

Esperamos que los jugadores de Alianza Lima superen este duro momento que les toca afrontar. Todo el pueblo blanquiazul está atento a la recuperación de sus jugadores para la final ante Sporting Cristal.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

'Canelo' Álvarez y Caleb Plant empezaron a calentar la previa del combate desde la conferencia de prensa que se desarrolló el pasado 21 de septiembre. En dicho evento ambos boxeadores terminaron a los golpes tras el careo. Conoce todos los detalles en este video.