Cuatro preguntas sobre el futuro de Alianza en Sudamericana: cuándo se sabrá el rival y la postura del club ‘íntimo’

“Estamos con un poco de incertidumbre porque no sabemos contra quién vamos a jugar. Eso dificulta la preparación y genera intranquilidad”, comentó Néstor Gorosito en una reciente entrevista a ESPN. Alianza Lima se encuentra a la expectativa de la resolución oficial de Conmebol en la que se determine el futuro de la Universidad de Chile e Independiente en la Copa Sudamericana luego de los lamentables incidentes en el estadio Libertadores de América. Sin embargo, el tiempo de espera ya tiene fecha de término: 2 de setiembre por la tarde.

Alianza Lima está entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

¿Cuándo se conocerá al rival de Alianza Lima?

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Como se recuerda, ambos equipos tuvieron hasta el 27 de agosto para poder presentar sus descargos ante Conmebol por los incidentes en el encuentro de octavos de final entre Universidad de Chile e Independiente.

Dicho duelo se dio por cancelado luego de que se presentaran grescas, disturbios y actos bastante violentos en las gradas del estadio Libertadores de América entre el final del primer tiempo y el segundo tiempo. Ese mismo día, Conmebol determinó que el partido se daba por cancelado, no por suspendido, es decir, no iba a ser reprogramado.

Se dispuso que ambos equipos tuvieran hasta el último 27 de agosto para presentar descargos que ya se encuentran bajo el análisis de Conmebol luego de que se abriera el expediente. Finalmente, la fecha de citación para ambas partes es este 2 de setiembre por la tarde y la decisión final de la Conmebol se conocería este miércoles o jueves.

AMDEP1467. AVELLANEDA (ARGENTINA), 20/08/2025.- Hinchas se enfrentan en una tribuna este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni

¿Qué postura toma Alianza Lima?

A diferencia de lo que se venía rumoreando, el club ‘íntimo’ no ha presentado ninguna petición ni solicitud a Conmebol con respecto a este tema, pese a que está directamente implicado por pertenecer a la misma llave.

Desde Alianza Lima no se ha emitido ninguna comunicación oficial al ente rector del fútbol sudamericano solicitando algún tipo de apuro o insistencia por la eliminación directa de uno o ambos equipos comprometidos en el incidente.

Si bien se sabe que lo que le convendría es la eliminación de ambos para su clasificación directa, desde el club ‘íntimo’ presumen que lo más probable es que igual jueguen una llave de cuartos de final. Se encuentran expectantes por la resolución y con la única preocupación de que puedan tener el tiempo necesario para prepararse futbolística y logísticamente para el rival que le toque.

Alianza Lima clasificó a cuartos de final de Copa Sudamericana 2025. (Foto: Edson Ochoa / CPM)

¿Alianza Lima podría clasificar a semifinales?

Es una posibilidad en caso Conmebol encuentre que ambos clubes deban ser castigados con la misma rigurosidad por los graves incidentes. Sin embargo, hasta el momento y por las imágenes difundidas, en caso de haber un clasificado, este sería la Universidad de Chile, ya que Independiente se posiciona como el más responsable al ser el club local.

Sin embargo, hasta horas después de los hechos, desde Conmebol se tenía la postura de que ambos equipos sean eliminados. Esto no necesariamente implicaba que Alianza Lima juegue directamente la semifinal, sino que pueda jugar cuartos de final contra otro rival con mérito deportivo. Hasta el momento, la opción sigue latente.

¿Cuánto ganaría Alianza Lima económicamente?

Al haber clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima recibió un premio de 700 mil dólares que, en total, le han sumado casi 7 millones de dólares en premios desde comenzó su camino por competencia internacional a inicios de febrero.

En caso de que Alianza Lima avanzara a semifinales, ya sea clasificando ante un rival o pasando directamente, ganaría 800 mil dólares adicionales. Si continúa con buen camino, en caso de que clasifique a la final, ganaría 2 millones de dólares y, finalmente, el ganador de la Copa Sudamericana 2025 ganará 6.5 millones de dólares.

******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.