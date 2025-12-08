Alianza Lima y el costo de las malas decisiones: la alta suma por despedir al ‘Pipo’ y qué pasara con los fichajes de élite previstos

Escucha la noticia
Alianza Lima y el costo de las malas decisiones: la alta suma por despedir al ‘Pipo’ y qué pasara con los fichajes de élite previstosResumen generado por Inteligencia Artificial
La pésima gestión en la salida de Hernán Barcos, considerado el último ídolo por la hinchada. El nulo tino del ‘Pirata’ y su entorno más cercano para abarcar el tema en medio de una definición complicada ante Sporting Cristal y decidir incendiar todo sin importarles lo que estaba en juego. El gol de Martín Távara a los 82 minutos para el 3-2. El otro tanto del volante -el tercero de su noche soñada- a los 91′ para el 3-3. El penal fallado de Sergio Peña. La pelea de Paolo Guerrero con algunos desadaptados hinchas ubicados en la tribuna occidente que insólitamente lo culpan de la salida de Barcos. La agresión de un grupo de delincuentes hacia la prensa al término del partido. Fueron tantos golpes que recibió Alianza Lima que el único escenario final que podía percibirse era el que finalmente sucedió: eliminado ante los rimenses para quedar relegados por segundo año consecutivo como Perú 4 (es decir, empezar la Libertadores desde la Fase 1) y con la decisión de botar a Néstor Gorosito, el técnico, a dos meses de haberle renovado.
