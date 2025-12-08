Alianza Lima y el costo de las malas decisiones: la alta suma por despedir al ‘Pipo’ y qué pasara con los fichajes de élite previstos

El cúmulo de malas decisiones que viene tomando el área deportiva de la institución blanquiazul, encabezada por Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo, padre e hijo, director deportivo y gerente deportivo, terminó en lo previsible: Alianza, una vez más, hablará de reconstrucción, sin antes pagar la cláusula por el despido del entrenador argentino que ilusionó a todos con los 18 partidos a nivel internacional, pero fracasó rotundamente en la Liga 1.

Alianza Lima publicó comunicado oficial sobre la salida de Néstor Gorosito.

Tras el partido ante Cristal, la directiva íntima decidió romper el contrato con Gorosito y este domingo por la mañana se hizo oficial. Es decir, deberán pagar una indemnización al entrenador, algo similar a lo que ocurrió con Cristian Díaz. El también técnico argentino demandó al club ante la FIFA por la rescisión de su contrato apenas unas horas después de haberlo firmado, en 2024. En noviembre de ese año, la FIFA determinó que la entidad victoriana debía pagarle US$250.000.

Por ser Perú 4, Alianza recibirá US$500.000, un ingreso que seguramente usarán para poder pagar la salida de Gorosito y su comando técnico, teniendo en cuenta que el contrato se firmó hace apenas dos meses.

Néstor Gorosito Su etapa en Alianza Lima Néstor Gorosito, técnico argentino, llegó para esta temporada a Alianza Lima. Dirigió en total 55 partidos con los íntimos, obteniendo un balance de 28 victorias, 15 empates y 12 derrotas.

Su etapa en tienda blanquiazul se divide en la hazaña en torneos internacionales donde eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores y Gremio de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en la Liga 1 terminó en el cuarto lugar de la tabla acumulada.

El futuro de Alianza Lima sin Néstor Gorosito

Cuando todo parecía estar bien en Alianza Lima y la emoción de los 18 partidos internacionales cegaba la visión de los altos mandos aliancistas, por lo que decidieron renovarle a Néstor Gorosito, la planificación 2026 empezó a trabajarse. Incluso hubo acercamiento con jugadores de nivel como el venezolano Darwin Machís, de 32 años, quien jugó casi toda su carrera en España y con pasos en el fútbol italiano y mexicano. La idea siempre fue traer refuerzos de primer nivel, incluso más que esta temporada.

Sin embargo, hoy sin cabeza para dirigir el proyecto y a puertas de otra reestructuración, en La Victoria primero tendrán que elegir al técnico y luego pensar en los fichajes del extranjero, teniendo en cuenta que las salidas de Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini y probablemente Alan Cantero abrirán cupo de extranjeros.

Quedará resolver, también, quién es el DT elegido finalmente. O, mejor dicho, quién aceptar tomar las riendas de un club que está en llamas, con un vestuario complicado y con la presión desde el día 1 de campeonar en 2026 para evitar el tetracampeonato de Universitario de Deportes, el clásico rival.