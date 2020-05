Hace prácticamente un año que llegó a La Victoria para ganarle el corazón de los hinchas blanquiazules, así como entregarle el suyo a Alianza Lima. En una conversación vía Instagram Live con ‘Instalianza’, Adrián Balboa confesó que le gustaría seguir vistiendo la camiseta íntima y sostuvo que quisiera jugar al lado de dos grandes de la Selección Peruana.

En determinado momento de la entrevista, el atacante tuvo que elegir una persona con la que le gustaría jugar en Alianza Lima, pero se quedó con dos grandes de la ‘bicolor’, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes han manifestado en reiteradas ocasiones que quieren retirarse en el club.

Por otro lado, Adrián Balboa también respondió sobre la posibilidad de obtener la nacionalidad peruana para poder jugar en la Selección. “Me lo preguntaron bastante y yo dije que obviamente jugaría en la Selección de Perú si un día me llama el técnico y me pide que ,e nacionalice. Además, la gente de Perú me trata super bien y estoy agradecido con ellos”, señaló.

La Liga 1 arrancaría en julio

La Liga 1 alista el retorno y quiere adelantar las fechas planteadas en la primera reunión que sostuvieron los clubes y la Federación Peruana de Fútbol. Arrancar los entrenamientos en junio y volver a las canchas en julio es la idea pero todo dependerá de la aprobación del protocolo.

“Dependemos de las decisiones gubernamentales y sanitarias del país para el reinicio de la Liga 1. La idea es intentar que el mes de junio los jugadores puedan reintegrarse a los entrenamientos mientras los especialistas ven los campos para que los puedan ponerlos a punto y el 19 de julio o empezando agosto poder reanudar las actividades”, afirmó Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1, en Movistar Deportes.

