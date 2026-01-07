¿Se repetirá la historia? Alianza Lima y el día que le dio una paliza 4-0 a Independiente en Matute | VIDEO. (Foto: Twitter)
¿Se repetirá la historia? Alianza Lima y el día que le dio una paliza 4-0 a Independiente en Matute | VIDEO. (Foto: Twitter)
Redacción EC
Redacción EC

se prepara para debutar en la Serie Río de la Plata contra Independiente de Argentina, este sábado 10 de enero, en un duelo que ilusiona a la hinchada blanquiazul por ver en acción al equipo. Y, precisamente, este enfrentamiento trae a la memoria un partido inolvidable jugado en 2003, cuando Alianza goleó 4-0 a los ‘Diablos Rojos’ en Matute en un amistoso de preparación.

La goleada fue una exhibición de fútbol ofensivo y contundencia, con tantos de Henry Quinteros, José Soto, Waldir Sáenz y Antonio Serrano ante miles de aficionados en el estadio aliancista. El equipo peruano dominó el juego de principio a fin, desbordando entusiasmo y efectividad frente al arco rival.

Henry Quinteros abrió la cuenta tempranamente y marcó el ritmo del encuentro, mientras que José Soto amplió la ventaja desde el punto penal. Waldir Sáenz, referente blanquiazul, no se quedó atrás y también dejó su sello en un día memorable.

Antonio Serrano selló la goleada, completando una noche que quedó para la historia del club y en la memoria de los hinchas. La actuación de Alianza fue celebrada como una de las mejores exhibiciones frente a un grande del fútbol argentino.

Ese triunfo por 4-0 ante Independiente continúa siendo recordado cada vez que se anuncian nuevos duelos entre ambas escuadras. Este sábado, en la Serie Río de la Plata, se espera también una gran jornada por parte del equipo de Pablo Guede.

