Fiel a la tradición, Alianza Lima está listo para estrenar la camiseta morada durante octubre en homenaje al Señor de los Milagros. Por eso, el club publicó el calendario de sus próximos cinco partidos correspondientes al Torneo Clausura de la Liga 1. El club íntimo buscará sumar puntos claves en su pelea por alcanzar el título nacional.

El fixture morado iniciará con una dura visita frente a Cusco FC el domingo 11 de octubre, para luego retornar a Matute el sábado 17 ante Atlético Grau. Posteriormente, el plantel victoriano viajará al sur del país para medirse contra Moquegua el domingo 25. Estos tres compromisos serán una prueba de fuego para las aspiraciones del cuadro blanquiazul.

El cierre de este ciclo tendrá lugar el jueves 29 de octubre en un vibrante duelo ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Finalmente, el calendario concluirá el martes 3 de noviembre recibiendo a Cienciano en Matute. Estos encuentros determinarán el futuro de Alianza Lima en la Liga 1.

A continuación, conoce el fixture de los próximos cinco partidos de Alianza Lima:

Fecha 11

Programación: Domingo 11/10 - 6:30 PM

Domingo 11/10 - 6:30 PM Partido: Cusco FC vs. Alianza Lima

Cusco FC vs. Alianza Lima Estadio: Garcilaso de la Vega

Fecha 12

Programación: Sábado 17/10 - 8:30 PM

Sábado 17/10 - 8:30 PM Partido: Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alianza Lima vs. Atlético Grau Estadio: Alejandro Villanueva

Fecha 13

Programación: Domingo 25/10 - 1:15 PM

Domingo 25/10 - 1:15 PM Partido: CD Moquegua vs. Alianza Lima

CD Moquegua vs. Alianza Lima Estadio: 25 de Noviembre

Fecha 14

Programación: Jueves 29/10 - 3:30 PM

Jueves 29/10 - 3:30 PM Partido: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Sporting Cristal vs. Alianza Lima Estadio: Alberto Gallardo

Fecha 15

Programación: Martes 03/11 - 8:00 PM

Martes 03/11 - 8:00 PM Partido: Alianza Lima vs. Cienciano

Alianza Lima vs. Cienciano Estadio: Alejandro Villanueva

Cinco fechas, un mismo sentimiento y una fe que nos acompaña donde vayamos. 🙏🏾💜 📅 ¡Agenda nuestros próximos partidos del Torneo Clausura! #ArribaAlianza #AlianzaLima #DevociónEterna https://t.co/UMr96gfbQp — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 5, 2026

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