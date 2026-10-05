Alianza Lima y el Mes Morado: los próximos cinco partidos que serán claves en el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima y el Mes Morado: los próximos cinco partidos que serán claves en el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Fiel a la tradición, Alianza Lima está listo para estrenar la camiseta morada durante octubre en homenaje al Señor de los Milagros. Por eso, el club publicó el calendario de sus próximos cinco partidos correspondientes al Torneo Clausura de la Liga 1. El club íntimo buscará sumar puntos claves en su pelea por alcanzar el título nacional.

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