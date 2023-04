Con nueve partidos, Alianza hoy mira a todos desde la cima y con números increíbles. Los íntimos son, por ejemplo, el único equipo que no ha recibido goles de local (tres victorias por 2-0). Además, son los mejores visitantes del torneo: cuatro triunfos de seis (en cancha perdieron ante Huancayo y acumulan un ‘walk over’ ante Cristal). Ganaron el clásico en el Monumental, en Cajamarca ante UTC y en Piura frente a Atlético Grau. El balance hace el momento es de 21 puntos en nueve encuentros, dos unidades más que la ‘U’, su más cercano perseguidor, pero con un partido menos, luego de vencer 2-1 a Atlético Grau. Es decir, pueden ser cinco.

Los números del equipo de Guillermo Salas ilusionan y tienen argumentos para hacerlo. Incluso hay un modelo estadístico que todo aliancista revisa en Twitter después de cada victoria íntima. Se trata de un análisis de datos creado por Edwar Apaza (@edwarapaza), un ingeniero industrial de 35 años nacido en el Cusco que trasladó su amor por la blanquiazul a las matemáticas. “Hace un par de años lo comentaba internamente con amigos. Hablábamos del ‘ratio’ en referencia a los puntos por partido (en promedio) que se necesitan para ganar un torneo corto en la Liga 1″, nos dice.

¿De qué se trata? Apaza decidió analizar los últimos 15 torneos cortos que se jugó en el fútbol peruano (Apertura y Clausura). El “ratio” vendría a ser la división de “puntos totales obtenidos” entre “partidos jugados”. Alianza, por ejemplo, logró 42 puntos en 18 fechas para ser campeón del Clausura 2022. Su “ratio” o promedio fue de 2.33, de acuerdo al modelo. “Ahora, con eso claro, lo que se hace fecha a fecha es calcular en cuánto va nuestro ratio, leyendo este número de la siguiente manera: si es superior a 2.10, tenemos un ritmo de pelear firmemente el campeonato; si es superior a 2.30, tenemos ritmo de campeón” , tuiteó en un estupendo hilo en el que explica su modelo estadístico.

Con el triunfo de este domingo, Alianza, de acuerdo al propio Apaza, está “a ritmo de campeón”, ya que pasó a estar en 2.33. “Cristal está en 2.0 exacto y la ‘U’ está en 1.90. Lo que le juega en contra a los cremas en cuanto al ratio es tener más partidos jugados (10), eso oculta un poco el hecho de que ya perdió tres partidos y empató otro”, nos dice.

Los blanquiazules chocarán el próximo sábado en Matute ante el alicaído Cantolao que solo ha sumado tres puntos en los ocho partidos que jugó. Una nueva victoria aumentaría sus chances de quedarse con el primer torneo del año, todo en busca del tricampeonato.

Y llega el ratio actualizado a hoy, 9 de abril:



- Alianza en ratio de campeón, superó el 2.30 y de mantenerlo nadie lo para en el apertura. Le quedan 6 partidos en Matute y 3 salidas.



- La U muy cerca de Cristal con quien juega pronto pero antes les toca contra Muni en VES. https://t.co/E1bKKrO10K pic.twitter.com/WIJsNE03Yl — Apazita🌹 (@edwarapaza) April 10, 2023

El camino que le falta recorrer a Alianza

No es el fixture más accesible, pero para Alianza Lima ya pasó lo peor. Al cuadro victoriano le quedan por delante nueve partidos, de los cuales solo tendrá tres visitas: Unión Comercio en Tarapoto, Melgar en Arequipa y ADT en Tarma. Luego tiene seis encuentros en Matute, su fortín, donde no solo no han perdido sino que no han recibido goles.

Claro está que en medio de las fechas por el Apertura, los íntimos jugarán la Copa Libertadores, lo cual hará que el técnico Chicho Salas rote algunos jugadores y no juegue con sus titulares habituales. Por ejemplo, el jueves 20 de abril visitarán a Libertad en Paraguay y tres días después deberán afrontar el duelo contra Unión Comercio. Lo mismo le pasará entre la primera y segunda semana de mayo: el 3 chocarán con Atlético Mineiro en Brasil, el 6 ante Mannucci en Lima y el 9 contra Melgar en Arequipa. Tres encuentros en siete días.

La ventaja que tiene el equipo íntimo es que para este 2023 han conformado un plantel amplio para afrontar ambos torneos. Aunque en ese análisis no se cuentan los lesionados, como le viene pasando ahora que se quedaron sin laterales derechos por las bajas de Gino Peruzzi, Edison Chávez y Joao Montoya. A ellos se les suma Vílchez y el propio Christian Cueva.

Alianza Lima

21 pts. | 9 PJ Fecha Condición Torneo vs. Cantolao 15/04 Local Liga 1 vs. Libertad 20/04 Visita - Paraguay Libertadores vs. Unión Comercio 23/04 Visita - Tarapoto Liga 1 vs. A. Mineiro 03/05 Visita - Brasil Libertadores vs. Mannucci 06/05 Local Liga 1 vs. Melgar 09/05 Visita - Arequipa Liga 1 vs. Binacional 13/05 Local Liga 1 vs. ADT 20/05 Visita - Tarma Liga 1 vs. Libertad 23/05 Local Libertadores vs. D. Garcilaso 27/05 Local Liga 1 vs. A. Mineiro 06/06 Local Libertadores vs. Paranaense 27/06 Visita - Brasil Libertadores Descansa en la fecha 14 Le quedan dos partidos pendiente:

vs. Municipal (fecha 2 / Matute)

vs. César Vallejo (fecha 6 / Matute)

*Aún no hay fecha oficial

Universitario, por su parte, tiene un fixture un poco más complejo que su clásico rival. Los cremas tienen dos visitas complicadas en la recta final del torneo: Cajamarca y Huancayo, dos plazas complicadas por la altura. Además, el lunes 24 de este mes, cuatro días después de chocar con Goiás por la Sudamericana, chocarán con Sporting Cristal en un duelo que podría definir el camino de ambos en el certamen. El saber manejar el cansancio también será fudamental para el equipo de Jorge Fossati.

Universitario

19 pts. | 10 PJ Fecha Condición Torneo vs. Municipal 16/04 Visita - VES Liga 1 vs. Goiás 20/04 Local Sudamericana vs. Cristal 24/04 Local Liga 1 vs. Boys 29/04 Visita - VES Liga 1 vs. Ind. Santa Fe 04/05 Local Sudamericana vs. Vallejo 09/05 Local Liga 1 vs. UTC 13/05 Visita - Cajamarca Liga 1 vs. Cusco FC 20/05 Local Liga 1 vs. Goiás 23/05 Visita - Brasil Sudamericana vs. S. Huancayo 27/05 Visita - Huyancayo Liga 1 vs. Ind. Santa Fe 08/06 Visita - Colombia Sudamericana vs. Gimnasia 28/06 Local Sudamericana Descansa fecha 13 Le queda pendiente un partido:

vs. Alianza Atlético (fecha 2 / Sullana)

Cusco FC es la sorpresa del momento en el Apertura y es, también, el único equipo de los que está arriba de la tabla que no juega torneo internacional, lo que podría ser una ventaja. Aunque el elenco incaico no tiene ningún partido pendiente y ya descansó, además de que enfrentará a Universitario y Cristal, dos rivales directos, en Lima. Panorama complicado pero que no afecta la ilusión del recién ascendido.

Cusco FC

17 pts. | 10 PJ Fecha Condición Torneo vs. ADT 16/04 Visita - Tarma Liga 1 vs. D. Garcilaso 23/04 Local Liga 1 vs. Grau 29/04 Visita - Piura Liga 1 vs. Municipal 06/05 Local Liga 1 vs. Cristal 09/05 Visita - Lima Liga 1 vs. Boys 13/05 Local Liga 1 vs. Universitario 20/05 Visita - Lima Liga 1 vs. Vallejo 27/05 Local Liga 1 Ya descansó en la fecha 2

Por último, Cristal descansó esta jornada y vio cómo sus rivales lo pasaron en la tabla. Aún así, los celestes buscarán reponerse para pelear hasta el final. Al igual que la ‘U’, los dirigidos por Thiago Nunes también deberán visitar Cajamarca y Huancayo, además de ir al calor de Sullana para chocar con Alianza Atlético. En el plano internacional, los celestes se verán afectados por la acumulación de partidos y en algunos cotejos tendrán que hacer uso de sus suplentes, como ocurrió hace algunas semanas en el Cusco cuando empataron 4-4 con Deportivo Garcilaso.

Cristal

16 pts. | 8 PJ Fecha Condición Torneo vs. Boys 14/04 Local Liga 1 vs. RIver Plate 19/04 Visita - Argentina Libertadores vs. Universitario 24/04 Visita - Lima Liga 1 vs. Vallejo 28/04 Local Liga 1 vs. The Strongest 2/05 Local Libertadores vs. UTC 6/05 Visita - Cajamarca Liga 1 vs. Cusco FC 9/05 Local Liga 1 vs. Huancayo 13/05 Visita - Huancayo Liga 1 vs. Cienciano 20/05 Local Liga 1 vs. RIver Plate 25/05 Local Libertadores vs. Alianza Atlético 28/05 Visita - Sullana Liga 1 vs. The Strongest 07/05 Visita - Bolivia Libertadores vs. Fluminense 27/05 Visita - Brasil Libertadores Descansó esta fecha Le queda pendiente un partido:

vs. U. Comercio (fecha 2 / Tarapoto)