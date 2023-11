Para comenzar a explicar este lamentable desenlace, hay que volver al segundo tanto crema y avanzar un poco. Al ver lejos el sueño del tricampeonato, en la explanada del Alejandro Villanueva se comenzaron a escuchar gritos de pánico. Fuera de la puerta del estacionamiento, en el jirón Mendoza Merino, sonaron disparos y enfrentamientos. De inmediato, conforme al protocolo de seguridad del club, todas las puertas del estadio se cerraron, a la espera de la calma y entrada en escena de la policía. En ese panorama, la alerta la recibió la gente de seguridad del Estado que estaba mirando el partido en tres palcos distintos debido a la presencia de Alberto Otárola, hincha de Alianza Lima. Estos efectivos se reunieron, comenzaron a hacer coordinaciones con la seguridad del club y uno de los miembros se acercó al premier para sacarlo. Saliendo del palco, en el pasillo, Otárola decidió volver a entrar al enterarse que no se podía salir. Una vez dentro, desde los hombres que cuidaban al primer ministro, quien no participó en el plan, nació la idea de apagar las luces.

¿Por qué se optó por cortar la energía eléctrica? Las grescas que se originaron en las tribunas, causaron pánico teniendo en cuenta que en un momento de la salida se cruza el público de occidente con el de palco. Esto dio la sensación de que si había mucha gente enfurecida por el resultado adverso, en esa zona podían agredir al premier y demás invitados. José Sabogal, gerente general íntimo, preocupado por la seguridad de Otárola y la de él mismo, lleno de dudas, se inclinó por aceptar el plan sugerido y apagar las luces para que puedan salir sin ser reconocidos. Por ello, alcanzado el acuerdo, se ejecutó el plan: pitazo final de Edwin Ordóñez y apagón en Matute. Todo eso sin medir la magnitud de la decisión.

El escándalo, viralizado en redes sociales, no tardó en dar la vuelta al mundo. Ante tanto dardo hacia la institución, Tito Ordóñez declaró sobre lo sucedido con las luces del estadio y dejó en claro que no fue decisión de Alianza. “Las actas del club explican las diferentes coordinaciones de las autoridades. No hemos quedado expuestos a una sanción porque son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones. ¿El club acató órdenes? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Se han labrado actas con el Ministerio Público, ya el club lo detallará. No es una decisión de la institución si hay premiación, vuelta olímpica o luz”, señaló el delegado del cuadro blanquiazul.

Más allá del comunicado publicado por el club de La Victoria, lamentable y que solo dejó más interrogantes, se espera que continúen las investigaciones y que José Sabogal, como cabeza de la institución, explique todo lo ocurrido la noche del último miércoles 8 de noviembre, que pintaba para fiesta y acabó de manera irresponsable.