Marco Quilca León

El detalle en los exámenes médicos y un "¡Arriba Alianza!" que emociona : Advíncula y lo que no se vio de sus primeras 24 horas como blanquiazul
La frase de bienvenida fue una que jamás escuchó como futbolista profesional: “¡Arriba Alianza!”, le gritó un hincha en el aeropuerto. Luis Advíncula, formado en Alianza Atlético de Sullana y llevado al estrellato por Sporting Cristal, eligió una enorme polera con capucha y un gorro para intentar pasar desapercibido. Pero no lo logró. La prensa esperó y el hincha de su nuevo equipo, Alianza Lima, lo reconoció. “Todo bien. Después hablaré”, dijo al paso ante la avalancha de preguntas sobre su salida de Boca Juniors y su elección de volver al Perú, pero no al Rímac sino a La Victoria.

