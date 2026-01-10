El detalle en los exámenes médicos y un “¡Arriba Alianza!" que emociona : Advíncula y lo que no se vio de sus primeras 24 horas como blanquiazul

El lateral derecho llega libre al fútbol peruano tras acordar la rescisión de su contrato con el club argentino. La decisión tuvo más de vida que de fútbol. Advíncula eligió volver para estar cerca de su familia, en un momento donde las certezas personales pesaron más que la continuidad en un gigante sudamericano. En Boca, el 2025 fue probablemente el tramo más irregular de su estadía: 24 partidos jugados, 1498 minutos, un gol y una asistencia. Demasiado poco para un futbolista acostumbrado a la fricción constante y a vivir al límite del desgaste. Veinte encuentros los vio desde afuera, ya sea por lesión o por decisión técnica.

El regreso no fue solo simbólico. Horas después de aterrizar, Advíncula se puso el uniforme blanquiazul y pasó los exámenes médicos en una clínica limeña. El parte fue claro: todo conforme. El cuerpo responde y está listo para entrenar a la par de sus nuevos compañeros. En Alianza, el fichaje no se entiende únicamente desde lo futbolístico, sino desde el liderazgo y la experiencia de un jugador que conoce la presión y los silencios incómodos de los vestuarios grandes.

Por la noche, sin pausa, emprendió viaje a Uruguay junto a Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club. La pretemporada aliancista lo espera y también el inicio formal del 2026, un año que exige respuestas inmediatas. Este sábado por la mañana hará trabajos físicos y, ya por la tarde, observará desde uno de los palcos del Estadio Parque Viera el debut de Alianza Lima ante Independiente, por la Copa Serie Río de la Plata.

Advíncula empieza así una nueva etapa, lejos de la Bombonera y más cerca de casa. Sin declaraciones rimbombantes ni gestos grandilocuentes. A veces, volver es también una forma de empezar de nuevo.

¿Paolo y Girotti jugando juntos ante Independiente?

Alianza Lima ya empieza a asomar el rostro del equipo que Pablo Guede quiere construir. Este sábado 10 de enero, en Montevideo, el cuadro blanquiazul debutará ante Independiente de Avellaneda en la Serie Río de la Plata, un torneo amistoso que sirve menos para contar resultados y más para fijar ideas. En la última práctica, el técnico argentino ensayó un once base y dejó algunas señales claras.

Federico Girotti, Paolo Guerrero, Jesús Castillo, Sergio Peña y Jairo Vélez aparecen como piezas con altas probabilidades de ser titulares. Nombres distintos, trayectorias opuestas, pero una misma intención: darle al equipo una columna vertebral reconocible desde el primer ensayo internacional del año. Guede sabe que el tiempo apremia y que, incluso en partidos de preparación, Alianza necesita respuestas futbolísticas.

Si se confirma ese dibujo, el ataque tendría una lectura evidente. Paolo y Girotti juntos en el frente, experiencia y juventud compartiendo metros y responsabilidades. Guerrero, con la pausa y el oficio; Girotti, con el despliegue y la voracidad del que todavía quiere afirmarse. Una apuesta que mezcla pasado y futuro en un mismo gesto, como si el entrenador buscara equilibrio antes que fuegos artificiales.

Desde uno de los palcos del Parque Viera, Luis Advíncula será testigo de ese primer examen. Aún sin debutar, el lateral observará cómo empieza a moverse el Alianza que lo espera, ese que tendrá que competir pronto y sin excusas. Mientras tanto, el equipo afina detalles en Uruguay, con la certeza de que cada ensayo, por más amistoso que sea, ya empieza a contar.