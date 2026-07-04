¡La preparación continúa! Alianza Lima se sigue preparando de cara al Torneo Clausura de la Liga 1. Por ello, el plantel blanquiazul enfrentó en dos amistosos a Melgar, este sábado 4 de julio, en complejo deportivo Esther Grande de Bentín.

En el primer enfrentamiento el marcador quedó igualado 3 a 3. Federico Girotti, Eryc Castillo y Geray Motta marcaron para los ‘íntimos’, mientras que Matias Zegarra y Walter Tandazo, para Melgar.

El segundo duelo tampoco tuvo un ganador, finalizó empatado 2 a 2. Gaspar Gentile y Luis Valencia marcaron un doblete para sus respectivos clubes.

De esta manera, los dirigidos por Pablo Guede, y actuales campeones del Torneo Apertura, siguen afinando detalles de cara al inicio de la Liga 1.

El 19 de julio Alianza Lima se verá las caras frente a Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura en el estadio Alejandro Villanueva.