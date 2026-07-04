El conjunto ‘íntimo’ sigue preparándose con el objetivo de salir campeón de la Liga 1.
El conjunto ‘íntimo’ sigue preparándose con el objetivo de salir campeón de la Liga 1.
Por Redacción EC

¡La preparación continúa! Alianza Lima se sigue preparando de cara al Torneo Clausura de la Liga 1. Por ello, el plantel blanquiazul enfrentó en dos amistosos a Melgar, este sábado 4 de julio, en complejo deportivo Esther Grande de Bentín.

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