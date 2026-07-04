¡La preparación continúa! Alianza Lima se sigue preparando de cara al Torneo Clausura de la Liga 1. Por ello, el plantel blanquiazul enfrentó en dos amistosos a Melgar, este sábado 4 de julio, en complejo deportivo Esther Grande de Bentín.
¡La preparación continúa! Alianza Lima se sigue preparando de cara al Torneo Clausura de la Liga 1. Por ello, el plantel blanquiazul enfrentó en dos amistosos a Melgar, este sábado 4 de julio, en complejo deportivo Esther Grande de Bentín.
En el primer enfrentamiento el marcador quedó igualado 3 a 3. Federico Girotti, Eryc Castillo y Geray Motta marcaron para los ‘íntimos’, mientras que Matias Zegarra y Walter Tandazo, para Melgar.
El segundo duelo tampoco tuvo un ganador, finalizó empatado 2 a 2. Gaspar Gentile y Luis Valencia marcaron un doblete para sus respectivos clubes.
De esta manera, los dirigidos por Pablo Guede, y actuales campeones del Torneo Apertura, siguen afinando detalles de cara al inicio de la Liga 1.
El 19 de julio Alianza Lima se verá las caras frente a Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura en el estadio Alejandro Villanueva.