Para comprender las raíces de esta coyuntura, entrevistamos a cuatro periodistas expertos en la cobertura diaria de Fluminense. Sus valiosas perspectivas nos permiten entender cómo un club de la talla del ‘Tricolor’, actual campeón de la Copa Libertadores 2023 y Recopa Sudamericana 2024, ha puesto sus ojos en la Liga 1 peruana.

Primero, es importante precisar la relevancia actual de Fluminense. El club se posiciona como el tercer equipo más valioso de América, con un valor de mercado de 106.6 millones de euros. En cuanto a la plantilla, Fluminense combina juventud y experiencia de manera magistral. Jóvenes talentos como André, valorado en 25 millones de euros, y Jhon Arias, en 14 millones de euros, brillan junto a estrellas de talla mundial como Marcelo, Felipe Melo, Douglas Costa, Ganso y el reciente fichaje de Thiago Silva, procedente del Chelsea.

¿La Liga 1 es tentadora en Brasil?

Si bien su trayectoria profesional aún es corta a nivel internacional, el rendimiento de Serna y Da Silva en los partidos contra Fluminense bastaron para captar la atención real del club brasileño. El extremo colombiano, de 22 años, se lució con dos goles, uno de local y otro de visita, durante la temporada 2024 de la Copa Libertadores. Por su parte, el defensa brasileño, de 23 años, brilló especialmente en el partido de vuelta de la edición pasada del torneo.

Las actuaciones de ambos jugadores, junto a su bajo costo y la necesidad de refuerzos del Fluminense ante su irregular rendimiento futbolístico, fueron determinantes para su fichaje, según los periodistas consultados.

“Sin duda, la actuación de Serna y Da Silva contra Fluminense en la Libertadores fue el factor clave para sus fichajes” , afirma Caio Blois del portal Trivela. “Sin embargo, más allá de su talento individual, también influyeron en la decisión de Fluminense el costo de los fichajes y la debilidad de la Liga 1 peruana frente al poderío económico de Brasil”, agrega.

Paulo Brito, otro especialista, coincide en que el valor y la necesidad fueron claves. “Fluminense necesita reforzar la plantilla en dos posiciones clave, y estos jugadores han demostrado su valía en escenarios internacionales. Además, su precio accesible los convierte en una opción atractiva para el fútbol brasileño”, explica.

*Con la venta de Nino al Zenit de Rusia la temporada pasada por 5.4 millones de dólares, Fluminense podría cubrir los fichajes de Kevin Serna e Ignacio Da Silva, e incluso les quedará dinero restante.

Leandro Dias de NetFlu ofrece una perspectiva más profunda, considerando la situación financiera del Fluminense. “Si bien aparenta ser un club fuerte económicamente en Sudamérica, internamente tiene una deuda millonaria. Esta realidad, sumada al costo de los jugadores, explica su interés en el mercado peruano”, detalla Dias.

“No es un mercado que Fluminense suele explorar, pero el costo-beneficio los atrajo. El ‘Flu’ no es de los clubes más ricos de Brasil, con una deuda de más de 150 millones de dólares. Sin embargo, comparado con otros clubes sudamericanos, puede considerarse ‘rico’ por los altos sueldos que paga”, concluye Dias.

Se esperó más

El último jugador en salir de la Liga 1 peruana rumbo a Fluminense fue Fernando Pacheco, a inicios del 2020. El atacante de Sporting Cristal llegó con grandes expectativas tras sus destacadas actuaciones en la liga local. Sin embargo, su paso por el ‘Flu’ no estuvo a la altura de lo esperado, según afirman los periodistas deportivos consultados.

Pacheco comenzó su aventura carioca con buen pie, incluso anotando goles y ganando títulos. No obstante, su rendimiento fue decayendo con el tiempo, no logrando consolidarse como un titular indiscutible. Si bien la inversión por su pase fue relativamente baja (menos de 800 mil dólares), la realidad es que no se justificó el gasto realizado, tal como lo señalan los expertos.

Leandro Dias, periodista deportivo, afirma: “Pacheco no dejó una buena impresión. Llegó con grandes expectativas tras ser el ‘10′ de la selección peruana en el Sudamericano 2020, pero nunca logró brillar. La inversión fue baja, pero ni siquiera ese monto se vio reflejado en su rendimiento”.

Victor Lessa, por su parte, agrega: “Pacheco llegó como una gran promesa del fútbol peruano, con el potencial de triunfar en Brasil. Sin embargo, no logró adaptarse al estilo de juego ni al entorno. Sufrió un período difícil durante la pandemia, padeciendo de depresión y extrañando a su familia, lo que afectó considerablemente su desempeño. Se marchó del club sin pena ni gloria, sin dejar un grato recuerdo entre la afición”.

