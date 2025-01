Dicho esto, cabe remarcar que el próximo torneo será mucho más complicado que el obtenido este 2024, por una sola razón: los rivales clásicos, Alianza y Cristal, parecen haber entendido que sin identidad, sin mística, sin respeto a la tradición, no hay gloria posible. Por eso sus principales refuerzos hasta el momento no son cracks de otras ligas, sino nombre propios con marca de la casa. En La Victoria, Franco Navarro es el nuevo director deportivo; y en La Florida, Julio César Uribe ha sido presentado como asesor y vocero institucional. Más peso y experiencia, imposible.

Franco terminó su carrera en La Victoria allá por el 95, y aunque su nombre no esté ligado a las grandes páginas de la historia del club (su nombre, a nivel local, está principalmente asociado a la camiseta de Municipal), conoce perfectamente el medio y el vestuario íntimo. Hay quienes le reprochan no haber conseguido títulos relevantes como entrenador, minimizando las grandes campañas que Franco ha completado al frente de equipos de limitados recursos (Estudiantes de Medicina, Aurich, León de Huánuco). Además, el ex delantero de la selección, ha llegado acompañado de Wilmar Valencia, un blanquiazul químicamente puro, quien se ocupará de recuperar el semillero aliancista, la fuente desde la cual el equipo principal irá nutriéndose de una personalidad definida. Más allá de las malas decisiones técnicas del colombiano Restrepo y el argentino Soso a lo largo de la temporada anterior, el gran pecado de ambos fue no comprender el sentimiento de la tribuna y hacer caso omiso a las exigencias del Comando. La sola presencia de la dupla Navarro-Valencia en Matute cura esa herida. Ojalá que Gorosito ayude a borrar la cicatriz.

En Cristal, en cambio, no han dudado en renovarle la confianza al técnico Guillermo Farré, pero sí han advertido que sigue faltando algo, o mejor dicho alguien que complemente el apartado futbolístico. Alguien que cumpla el papel que tiene Jean Ferrari en la U, es decir, un hombre que, además de tener una trayectoria y un vínculo sentimental con la institución, salga a defenderla en los medios, con un lenguaje directo y genuino, cada vez que sea necesario. En Cristal, esa voz autorizada solo podía ser la de Julio César Uribe. El ‘Diamante’ es el ídolo máximo del club. Debutó con Cristal y fue bicampeón en Cristal. Increíblemente, nunca lo ficharon para ponerse el buzo, una deuda que ahora, con este nuevo rol, queda en parte resarcida.

Los hinchas de la U celebramos la llegada de Franco y Julio César a las tiendas rivales. Son figuras que nos inquietan, pero las celebramos. Solo por contar con ellos, Alianza y Cristal serán adversarios más duros. Por el mismo motivo, ganarles nos dará el doble de felicidad.