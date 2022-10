El que para muchos fue el mejor partido del año se jugó en Villa El Salvador, al sur de Lima, pero se sufrió en Trujillo, Arequipa, Sullana y hasta en el Cusco. Sporting Cristal derrotó 5-3 a Sport Boys y se mantiene como único líder del Torneo Clausura con 35 puntos a falta de solo tres fechas para finalizar el torneo.

Estuvo arriba en el marcador dos veces, se lo empataron e incluso voltearon, pero se repusieron y acabaron ganando gracias al amplio plantel que tienen. Los rimenses demostraron por qué son los principales candidatos a llevarse el título del segundo certamen del año ganando un partido difícil ante un Boys que llegaba herido en su orgullo por el castigo recibido por parte de Licencias de la FPF.

Joao Grimaldo abrió el marcador a los 13 minutos, pero a los 21′ Fabrizio Roca puso el empate tras un error de Omar Merlo. A los 37′, Nilson Loyola volvió a adelantar a los celestes con un tanto que debió ser invalidado por offside. Pero el cuadro rosado igualó nuevamente con un tanto de Tarek Carranza de penal (42′). Incluso los chalacos se pusieron arriba con el cabezazo de Cristian Flores (64′). Sin embargo, Cristal se repuso y con los tantos de Gerlad Távara (71′ y 75′) y Jesús Pretell (85′) se llevó los tres puntos.

Cristal estiró su racha a 25 partidos (18 victorias y 7 empates) siendo los únicos que no han perdido en el Clausura . Además, hicieron inútil el triunfo de César Vallejo (3-0 a Stein), quien por ahora es su más cercano perseguidor con 31 unidades.

El certamen está llegando a su fin y los dirigidos por Roberto Mosquera se acercan cada vez más a la meta. Aún tienen tres partidos por delante (jueves vs. Grau, luego visitarán a Alianza Atlético en Sullana y cerrarán con Mannucci), pero incluso haciendo siete puntos asegurarían el título. Incluso si este domingo, Alianza Lima (vs. Cienciano en el Cusco) y Melgar (vs. Universitario en el Monumental) pierden, necesitarían menos unidades.

Pero, ¿cómo se define al campeón del Clausura? De acuerdo a las bases de la Liga 1, hay cuatro criterios a tener en cuenta si dos clubes quedan igualados en puntaje en la tabla de posiciones: 1) Mayor diferencia de gol, 2) Mayor cantidad de goles a favor, 3) Fair Play, es decir, que los clubes inician con 500 puntos los cuales se reducen por tarjetas recibidas, ya sea a los jugadores o cuerpo técnico; y 4) Sorteo por parte de la Liga.

Lo particular del reglamento es el último criterio. En caso de que ambos clubes igualaran en todo, incluso en “Fair Play”, la Liga de Fútbol Profesional de la FPF; es decir, el ente organizador, deberá sortear quién es el campeón. El certamen podría definirse fuera de las canchas. Algo insólito.

¿Estará a la altura?

Alianza Lima (tercero en el Clausura con 30 puntos) no tiene margen de error en un fixture complicado. Esta tarde (6 p.m.) chocarán con Cienciano en el Cusco, una plaza que no visitan desde 2015 y en la que no ganan desde 2011 cuando se llevaron el triunfo por 1-0 con gol de Paolo Hurtado, el extremo que hoy está de nuevo en La Victoria pero no ha sido convocado para este encuentro.

Los íntimos tendrán a la altura como otro rival al que deben superar para mantener sus chances intactas, tanto en el Clausura como en el acumulado (marchan segundos con 65 puntos, cinco menos que Melgar y ocho menos que Cristal). Sin embargo, en sus cinco partidos previos en ciudades donde la falta de oxígeno es un condicionante directo, los blanquiazules no han podido sumar de a tres (dos empates y tres derrotas).

Las dos últimas visitas a la altura han sido empates para Alianza. En Cajamarca ante UTC bien pudo encontrar regresar con una victoria, pero un tonto penal de Aldair Fuentes casi sobre la hora evitó que se concrete.

Tres derrotas y dos empates son el saldo de las cinco salidas a la altura. Y este condicionante será quien defina el paso de Alianza, ya que sus dos partidos de visita que le quedan será bajo esos términos: este domingo ante Cienciano en el Cusco y en la penúltima fecha ante Ayacucho.

Si Alianza quiere seguir en la pelea, y considerando que Cristal solo sale de Lima para enfrentar a Alianza Atlético en Sullana, que Melgar puede tropezar ante la U, que los cremas les resta descansar, a los íntimos solo le vale vencer los miedos y ganar en la altura.

Alianza en altura Resultado Torneo Arequipa Melgar 1-0 Alianza Apertura Huancayo Huancayo 2-0 Alianza Apertura Juliaca Binacional 1-0 Alianza Apertura Junín ADT 1-1 Alianza (empató en el primer tiempo) Apertura Cajamarca UTC 1-1 Alianza (ganaba pero se lo empataron sobre el final) Apertura

U vs. Melgar, un partido de descarte

Este domingo por la tarde (3:30 p.m.), ante un Monumental que promete estar repleto, Universitario (5°, 28 pts.), casi sin chances, recibirá a Melgar (4°, 29 pts.) en un duelo de descarte. De hecho, si la ‘U’ pierde se despedirá una vez más de la ansiada estrella 27.

Los cremas no han descansado aún -lo harán la próxima jornada- y tienen una visita a la altura: UTC los espera en Cajamarca para cerrar el certamen. Luego recibirán a Sport Huancayo en casa. A los dirigidos por Carlos Compagnucci no les queda otra que sacar los tres puntos como local.

El ‘dominó’, por su parte, después de su visita al Monumental de Ate, recibirá a Sport Boys y Alianza Atlético, y visitará a Grau. La consigna de los arequipeños, campeones del Apertura, no es otra que seguir sumando en el acumulado para mantener su lugar en la final y no tener que jugar semifinales antes.

Otros equipos

La pelea por el Clausura no se reduce a cuatro equipos. César Vallejo, segundo, y el sorprendente Atlético Grau (6°, 28 pts.) también sueñan despiertos. Los ‘poetas’ ganaron esta fecha, pero tendrán dos visitas seguidas (San Martín y Binacional) para luego cerrar frente a Deportivo Municipal en Trujillo.

En tanto, Atlético Grau, el otro que aún no descansa, recibirá hoy (1 p.m.) a Carlos A. Mannucci y este jueves intentará robarle puntos a Cristal para acortar distancias. Luego recibirá a Melgar y descansará en la última jornada.

Quedan poquísimos partidos, pero el Clausura continúa parejo. Es una lucha de seis equipos -cada uno con sus respectivos porcentajes de ilusión- que tiene a Sporting Cristal como puntero absoluto. ¿Quién se llevará el certamen? ¡Qué corran las apuestas!





