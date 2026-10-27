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Resumen

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Alianza Lima sobre la continuidad de Paolo, los Navarro y Guede.
Alianza Lima sobre la continuidad de Paolo, los Navarro y Guede.
Por José Antonio Bragayrac

La felicidad dura poco en un equipo de fútbol. Por lo menos en uno cuya obligación es acercarse un paso más al título nacional cada fin de semana. En Alianza Lima no lo dicen, pero lo entienden así: no hay tiempo para celebrar, la concentración y los esfuerzos están dirigidos al objetivo máximo, el campeonato. El duelo de este jueves ante Sporting Cristal será una final, como los próximos tres partidos para el cierre de un Clausura. Sin embargo, mientras el comando técnico de Pablo Guede trabaja en ese camino, el club necesariamente debe ya estar pensando en el futuro: el 2027.

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