A estas alturas, en el 2025, el club anunciaba la renovación de Néstor Gorosito y luego la salida de Hernán Barcos. Aunque no hay forma científica de comprobarlo, el timing de ambos eventos debió influir de alguna manera mental en el desarrollo de las semifinales de los play offs de ese año. ¿El resultado? Chau título, adiós Pipo y una salida poco amigable del Pirata.

Fue entonces bajo la dirección del anterior administrador Fernando Cabada. Hoy los tiempos parecen ser otros con la dirección de Alfredo Arosemena. El hoy administrador de turno conversó con El Comercio y dejó varias pistas sobre el futuro en tienda blanquiazul.

Eso sí, aunque su opinión no es definitiva, conocer su posición sobre el “futuro” ayuda mucho para intentar descifrar los lineamientos del club para la temporada 2027.

El futuro con Paolo

El primer pendiente es Paolo Guerrero. El delantero ha jugado poco este segundo semestre producto de lesiones, en enero cumplirá 43 años y sus números obligan a pensar que ya no es determinante en el rendimiento del equipo en la recta final de la temporada.

Su posición de jugador histórico, su trayectoria y todo lo que significa para el club, lo colocan en una posición de privilegio para negociar su futuro. “Me da mucha pena su lesión. Paolo es un jugador importantísimo, que une al equipo y es un ídolo de Alianza Lima. No sé cuáles son sus planes, pero supuestamente este era su año de retiro. Hubiera sido espectacular que jugara lo más posible”, señaló Arosemena a este Diario en una entrevista reciente.

Según el directivo, el club y el delantero aún no se han sentado a conversar sobre el tema de su permanencia. Alianza Lima supone que el delantero concluirá su carrera en diciembre, pero dejó abierta la posibilidad que continúa parte de la temporada 2027. “Sería espectacular. Es un tema que todavía no hemos hablado. Estamos muy enfocados en el campeonato. No hemos conversado con casi ningún jugador porque la mayoría de nuestra plantilla tiene contrato hasta finales del 2027 o 2028, afirmó Arosemena.

Los Navarro y Guede

El mayor reto de la directiva íntima está en no equivocarse con la cabeza del proyecto: el entrenador. Pasó a finales del 2025 con Gorosito -que además implicó un gasto para el club-, por lo que este año la obligación es reducir el margen de error al mínimo.

Arosemena confesó que se siente maravillado con Guede. Incluso dijo que le “encantaría” que Guede se quedara cuando fue preguntado por el futuro del entrenador más allá de cómo se resuelva el título 2026. eso sí, advirtió que el club aún no conoce a detalle el plan del entrenador. Es decir, si coincide en la disposición para quedarse.

¿Por qué Guede no quisiera quedarse? La interrogante tendría que caer en la suposición fácil para encontrar una respuesta. Sin embargo, entre las posibilidades surge un interés de otro club o incluso un deseo del entrenador de volver a Argentina o a España. Según el club no ha habido reunión formal para evaluar el tema. Todavía.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

¿Y los Navarro? Arosemena toreó el tema con un “después veremos”. Queda claro que el futuro de padre e hijo dependerá del resultado de fin de año: volver a perder el título nacional en la recta final sería un golpe que sus cargos no resistirían.

Finalmente, está la postura sobre una posible venta de jugadores que conforman el pilar del plantel. Arosemena advirtió que la mayoría de los jugadores tienen contrato por todo el 2027.

Aunque la predisposición por vender a cambio de una buena propuesta, siempre está. “Si tenemos una buena propuesta de compra de un jugador, la vamos a evaluar para ver si se concreta o no. Tendríamos que verlo caso por caso, no nos negamos a nada. En el negocio del fútbol es así, uno compra y vende. Hay jugadores muy jóvenes que están muy bien valorados ahora porque están jugando en selección y que tienen contrato con nosotros dos años más. No nos gustaría desprendernos de ningún jugador clave, pero si viene una muy buena oferta y que además es muy buena para ese jugador, va a ser bueno también para la selección. Esto es un 360 donde todos tengamos que ver si es bueno para el jugador, es bueno para nosotros, ¿por qué no?“, afirmó el nuevo gerente general de Alianza Lima.

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