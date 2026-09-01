Por Fernanda Huapaya

A la par de su campaña deportiva, Alianza Lima continúa en una etapa inicial tras el cambio de administración, de Fernando Cabada a Alfredo Arosemena, además de lo que fue la compra de acreencias por parte de Antonio Armejo y Fernando Farah. Durante este periodo, se vienen realizando diversas revisiones, reestructuraciones y planificaciones de cara a esta nueva etapa institucional.

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