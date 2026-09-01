A la par de su campaña deportiva, Alianza Lima continúa en una etapa inicial tras el cambio de administración, de Fernando Cabada a Alfredo Arosemena, además de lo que fue la compra de acreencias por parte de Antonio Armejo y Fernando Farah. Durante este periodo, se vienen realizando diversas revisiones, reestructuraciones y planificaciones de cara a esta nueva etapa institucional.

Alianza Lima busca una nueva reunión con Alberto Otárola. (Foto: Prensa AL)

Una muestra de ello es la reunión que se llevó a cabo anoche en el estadio Alejandro Villanueva entre Fernando Farah y Antonio Armejo (acreedores mayoritarios), Alfredo Arosemena (Gerente General), Diego Guerrero (gerente legal) y Franco Navarro (Director Deportivo) frente a los socios activos del club victoriano.

/ Fondo Blanquiazul

¿Qué dijo Arosemena?

Según pudo conocer El Comercio, la reunión del lunes se llevó a cabo tal cual estuvo programada y uno de los puntos más llamativos fue la exposición sobre la situación económica del club a cargo del administrador Alfredo Arosemena.

Se trató de un informe de déficit de caja estimado de S/25 millones en Alianza Lima, además de S/8.5 millones en adelantos de proveedores, un préstamo de S/7.1 millones hecho por la administración anterior, y S/9.6 millones en este 2026.

Asimismo, se dejó claro que las denuncias de inicio de temporada contra tres jugadores en Uruguay tuvo un costo legal y logístico de 6,2 millones de soles. También se abordaron temas como la Explanada e ITSE, el terreno Santa María, la reivindicación de socios, deudas con Talleres, cobranzas pendientes de Fluminense y Gremio por la venta de jugadores.

Cabe recordar que, en las últimas administraciones, la figura del socio victoriano no ha estado tan presente y, en algunas oportunidades, no se han establecido puntos de diálogo ni conversación sobre las situaciones del club.

La intención de aquí en más es que este panorama pueda cambiar para, como indica la propia invitación, reivindicar al socio como miembro activo. ”El club les pertenece a ellos”, comentó Arosemena hace unas semanas en la presentación del libro Íntimos y Eternos realizado en colaboración con El Comercio.

*****

SOBRE EL AUTOR