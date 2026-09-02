Por Fernanda Huapaya

Para las 9 de la noche del último lunes 31 de agosto, ya se empezaban a filtrar algunas informaciones vía WhatsApp y redes sociales. Se había llevado a cabo una reunión entre el Fondo Valores Aliancistas, la actual administración liderada por Alfredo Arosemena y los socios activos de Alianza Lima.

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