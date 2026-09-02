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El eje central al término del encuentro fue la revelación de que el club contaba con 25 millones de soles de déficit de caja, es decir, de liquidez. Desde El Comercio encontramos cinco respuestas para explicar el panorama actual y por qué resulta polémico para las arcas del club.

Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿De dónde proviene el déficit de caja?

Según pudimos conocer, de aquel desfase de 25 millones de soles se desprenden tres gastos puntuales: 8,5 millones de soles en adelanto a proveedores; otros 9,6 millones de soles en gastos asumidos en lo que va del 2026 y, finalmente, 7,1 millones más de un préstamo realizado por la administración anterior a cargo de Fernando Cabada.

¿Para qué se utilizó el préstamo y por qué es tan polémico?

En aquella reunión no se explicó cuál fue el destino de aquel préstamo y se está a la espera de un esclarecimiento. Todo hace indicar que se trataba de un préstamo dirigido a la creación del Centro de Alto Rendimiento -no está confirmado-; sin embargo, dicho proyecto nunca se cerró con ningún inversionista o proveedor. De hecho, continúa a la espera de la búsqueda de sede.

La polémica radica en que el préstamo fue sacado con un interés del 15%, es decir, un porcentaje bastante alto para las arcas del club. Según se expuso en la reunión, la actual administración tiene la consigna de refinanciar dicho interés a un 8%.

Fernando Cabada se pronunció sobre la tragedia ocurrida en banderazo en Matute. (Foto: Captura Alianza Play)

¿Cuánto costó el caso de las tres denuncias a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña en Uruguay y por qué?

Otro de los puntos que más llamó la atención fue la suma de 6,2 millones de soles que supuso el gasto de aquella crisis tras las denuncias por la supuesta violación sexual contra tres jugadores de la institución en Montevideo.

Como se recuerda, el club decidió rescindirles en contrato y, más allá de que los tres tenían distintas cláusulas y condiciones, se supo que con Sergio Peña fue una negociación relativamente baja, mientras que con Trauco y Zambrano se hizo un gasto mayor. En total, esto supuso un gasto al club decidió rescindirles 6,2 millones de soles por la salida de los tres jugadores y todos los trámites alrededor de ello.

¿Por qué se menciona a Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, como asesor de comunicación?

Uno de los puntos más cuestionados en dicha reunión también fue la confirmación por parte de la actual administración de que Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, recibía pagos por asesorías externas de comunicación dirigidas hacia la anterior administración.

En redes sociales, además, se divulgaron extraoficialmente montos elevados de 10 mil hasta 75 mil dólares, que no están confirmados. No obstante, más allá de montos, esto representaría de por sí un conflicto de interés al tratarse del agente de uno de los jugadores del primer equipo. Desde El Comercio buscamos el descargo; sin embargo, hasta el momento todavía no hubo pronunciamiento. Desde el entorno, lo que se sostiene es que no se trataba de una relación laboral con sueldo de por medio.

De hecho, Arosemena también confirmó que esta relación con el representante del delantero no se trataba de un vínculo laboral, sino comercial. ¿Cuál es la diferencia? El vínculo laboral supondría un sueldo fijo y determinadas tareas y funciones dentro del club. Sin embargo, según lo confirmado por el administrador, era un vínculo comercial por el pago de asesorías puntuales ligadas a comunicación y llegó a su fin por mutuo acuerdo en el inicio de esta nueva gestión.

¿Qué espera la administración de Alfredo Arosemena sobre la economía del club Alianza Lima de aquí en más?

Según pudimos conocer, la actual administración confirma que, pese a dicho déficit, tiene una “caja fija” para toda esta temporada y que por ese lado no existe ningún inconveniente. Asimismo, indicó que la idea es iniciar el 2027 con un reordenamiento financiero. Cabe recordar que esto tiene que ver con los gastos anuales del club, pero no con los pagos de la deuda concursal que sigue su curso.

Por su parte, Alfredo Arosemena conversó con América Deportes y confirmó que “Alianza Lima no está en crisis ni quiebra, todas las cuentas están garantizadas y todos los proveedores están pagados, no hay ninguno al que se le deba más de 60 días. Lo que sí se ha informado es cómo se ha venido administrando el club en las gestiones pasadas”, sostuvo

“Son 25 millones de soles en caja negativa que no es lo mismo que estar en quiebra. Al tener esos 25 millones, debes financiarte con adelanto de patrocinadores, que es lo que hizo la administración anterior, para balancear la caja”, agregó Arosemena.

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