Ni el receso por las Eliminatorias Qatar 2022 apagó la fiesta en La Victoria. Tras celebrar el título nacional del equipo femenino, el conjunto masculino vuelve al ruedo en la Liga 1. Alianza Lima, líder absoluto de la fase 2, enfrentará este domingo (1:15 p.m.) a Binacional y tendrá un gran gesto con las campeonas: los jugadores llevarán el nombre de las futbolistas en sus camisetas. Sin embargo, en medio de los festejos y la ilusión de sumar un trofeo más a las vitrinas, en Matute hay cierta preocupación por la bolsa de minutos.

Después de la pesadilla que significó la temporada 2020, el técnico Carlos Bustos llegó a ordenar la institución blanquiazul. En base a una solidez defensiva (solo ha recibido cuatro goles en 9 partidos y es el menos batido) y una columna vertebral experimentada (Míguez -34 años-, Ballón -33- y Barcos -37-), el entrenador íntimo tiene al equipo como único líder del torneo con 21 puntos, cinco más que el más cercano perseguidor, Carlos A. Mannuci. Cristal, cuarto con 15 pts. pero un partido menos, podría acortar la diferencia a tres .

Amamos nuestra camiseta y mañana tendrá un brillo especial💙.



Los apellidos que llevaremos en ellas, son los de nuestras compañeras del equipo femenino.



Este domingo, junto a Nike, demostraremos que en el Perú tenemos jugadoras que merecen ser reconocidas. #Invencibles💪🏾 pic.twitter.com/vLsOnhbiqX — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 11, 2021

Pero más allá de la felicidad por la posición en la tabla y el gran presente del equipo en cuanto a juego y resultados, la bolsa de minutos es un tema que genera inquietud. Alianza es el último de los 18 clubes en sumar minutos con jugadores Sub 20 (categoría 2001 o menor) en cancha: 329 en nueve jornadas. Axel Moyano, el héroe en el clásico ante Universitario, es el que más jugó (168′), luego está José Gallardo (154′) y por último Carlos Montoya (7′).

“ Licencias cuando sanciona saca puntos de la tabla acumulada, bajo esa misma lógica, se tendría que quitar los puntos de la Bolsa en el puntaje acumulado y no de la Fase 2 ”, señaló Tito Ordoñez, delegado del club, sobre la bolsa. “Carlos Bustos lo tiene absolutamente claro pero no está de más hacer todo tipo de aclaraciones para que no haya confusión”, agregó.

“Creemos que lo vamos a administrar bien y hay muchos jóvenes que nos van a ayudar. Es un tema que tenemos en cuenta y lo tenemos contemplado”, señaló Bustos.

A dos puntos de Sporting Cristal -campeón de la fase 1- en el acumulado, pero con un partido más; en Alianza el objetivo parece estar enfocado plenamente en ganar la fase 2. De quitarle el primer lugar de la tabla general y, lógicamente, llevarse el segundo torneo del año, los blanquiazules accederían directamente a la final de los playoffs. Por ahora ese lugar lo tiene el conjunto rimense.

El experimentado delantero ha completado una carrera exitosa. A lo largo de su paso por la selección peruana y distintos clubes, marcó espectaculares goles.

Alianza y la Bolsa: sacando la calculadora

Con 329 minutos sumados, a Alianza Lima le falta 691′ en los ocho partidos que restan (720′). Teniendo en cuenta que por partido pueden sumar 180′, no habría problema en que se cumpla la regla. Sin embargo, el fixture del cuadro íntimo no da espacio para otorgar ventajas sacando a un titular.

En siete de los nueve partidos que disputó en la fase 2, Bustos usó tres jugadores sub 20 que suman en la Bolsa: Moyano, Gallardo y Montoya. Pero solo en tres encuentros arrancó con un juvenil de titular y en dos de ellos empató. Ante Alianza UDH (0-0), Axel empezó las acciones y fue cambiado a los 58′; en el 2-0 frente a San Martín, José arrancó por Oslimg Mora (salió a los 69′) y a los 70′ ingresó Moyano; y contra Huancayo (1-1) nuevamente Gallardo inició por Mora (jugó 85′) y a los 76′ entró Axel.

Con juveniles desde

el inicio Titular Ingresó 0-0 vs. Alianza UDH Axel Moyano

(Sumó 58 min.) - 2-0 vs. San Martín José Gallardo

(Sumó 69′ min.) Axel Moyano a los 70′

(Sumó 20 min.) 1-1 vs. Sport Huancayo José Gallardo

(Sumó 85′ min.) Axel Moyano a los 76′

(Sumó 14 min.)

Mientras que en tres de los otros cuatro encuentros en los que hubo presencia juvenil, Axel Moyano y Carlos Montoya ingresaron cuando el marcador estaba a favor. Solo en el clásico ante la ‘U’, Moyano entró a los 93′ y a los 95′ anotó el gol de la victoria.

Cuando ingresaron

los juveniles Ingresó Marcador al momento

del cambio Marcador final 4-1 vs. Ayacucho FC Axel Moyano a los 45′

(Sumó 45 min.)

Carlos Montoya a los 83′

(Sumó 7 min.) 2-1 4-1 2-1 vs. Cantolao Axel Moyano a los 72′

(Sumó 18 min.) 2-1 2-1 1-0 vs. Municipal Axel Moyano a los 77′

(Sumó 13 min.) 1-0 1-0 2-1 vs. U Axel Moyano a los 93′

- 1-1 2-1

Anotó el gol del triunfo

Esto quiere decir que el técnico aliancista tiene un XI de memoria, con titulares imprescindibles y por ahora irremplazables. Los potrillos suman, pero no son la primera opción, aunque esto cambiará a partir de ahora.

Con la Bolsa haciendo sombra, Bustos pondría este domingo desde el inicio a dos juveniles (Gallardo por Mora y Moyano por Benitez), algo que no ha hecho en lo que va de la fase 2. La idea es sumar la mayor cantidad de minutos en estos próximos dos partidos ante dos equipos que están peleando el descenso: Binacional (18° con 15 puntos) y Cusco FC (17° con 16 unidades).

Luego se vienen rivales directos en la lucha por el título de la fase 2 como Melgar (3° con 15 pts.), Carlos A. Mannucci (2° con 16 pts.) y Cristal (4° con 15 pts. y un partido menos). En esos duelos, como ante la ‘U’ y Vallejo, probablemente no arranque algún Sub 20. Y dependiendo de cómo se desarrolle el partido, se analizaría el ingreso.

Lo que le resta

a Alianza Binacional Hoy (1:15 p.m.) Cusco FC 17/09 Melgar 22/09 Alianza Atlético 25/09 UTC 2/10 Receso por Eliminatorias C. Mannucci 20/10 Cristal 24/10 Cienciano 31/10

