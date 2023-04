El ‘flashback’ nos hace reflexionar. ¿Qué pasó en el fútbol peruano para que se viva el ‘boom’ de los estadios llenos? Para poner en contexto. De acuerdo al estadístico Jesús Chirinos (@sondatos_noop), Universitario y Alianza rompieron récord de asistencias en 2022 al llevar 402 y 348 mil hinchas en 18 partidos de la Liga 1, respectivamente. Este año, la ‘U’, con una cifra de 169 mil asistentes en apenas cinco partidos, ya superó lo conseguido en todo el Apertura 2022 (140 mil).

“Lo que está pasando ahora en la ‘U’ nunca antes se ha visto. Ni en el tricampeonato, ni en los 70″, nos dice Carlos Felipe Barrientos, jefe del área comercial y marketing de la institución merengue.

En Alianza Lima la situación es similar. A pesar de solo haber jugado cuatro partidos en el estadio Alejandro Villanueva por el torneo local, los íntimos han recaudado “el 71% de los ingresos totales de 2022″, según Diego Montoya, gerente de marketing del club. Al poco aforo que tiene el estadio victoriano (cerca de 30 mil), en Alianza compensan con los precios un tanto elevados que el hincha paga a sabiendas que son los bicampeones nacionales.

Las gradas medio vacías o medio llenas son cosas del pasado. Tanto Matute como el Monumental lucen hoy un lleno total en cada fecha. Un fenómeno que se disfruta.

Los clubes que más hinchas

llevaron en los últimos años Universitario Alianza Lima Cristal 2011 127.441 218.650 86.070 2012 230.168 187.550 241.646 2013 327.908 240.717 153.155 2014 165.114 178.685 174.986 2015 140.669 182.470 101.852 2016 272.854 211.136 136.836 2017 187.004 218.891 107.087 2018 278.103 254.463 176.536 2019 322.492 242.244 96.193 2020* (pandemia COVID-19) 77.113 69.319 9.209 2022 402.357 348.049 160.807 2023 169.691 82.558 28.799 TOTAL 2.610.914 2.434.732 1.473.176 Fuente: Jesús Chirinos

(@Sondatos_noop)

El caso exitoso de Alianza Lima

Seamos claros, en el fútbol, el éxito deportivo es la base para todo lo demás. Desde 2017, cuando Alianza cortó la racha de once años sin campeonar y empezó a pelear los títulos domésticos (ganó tres títulos y fue finalista dos veces en las últimas seis temporadas), el hincha empezó a pegarse más al equipo, a generar un vínculo que se había perdido por tantos años de sequía.

“Eso generó que el estadio empiece a llenarse periódicamente y que el hincha se sienta cada vez más representado”, analiza Carlos Bejarano, sociólogo y periodista hincha de Alianza Lima.

El cuadro íntimo aprovechó esa renovación de votos para fidelizar al hincha, no dejarlo escapar. No inventaron la pólvora, pero se arriesgaron en poner en práctica acciones que antes no se hacían en el Perú y que otros clubes han replicado. Los juegos en el entretiempo (Kiss Cam o Igualitos), los shows con artistas invitados, los fuegos artificiales acompañados del humo azul y blanco a la salida al campo de los jugadores y ahora las batallas de baile antes de los partidos son algunos ejemplos comunes en ligas como la Major League Soccer o Liga MX, pero no en Latinoamérica.

A eso se le añadió proyectos para generar ingresos como el programa ‘Íntimo’ que este año aumentó en un 253% que se traducen en 5.8 millones de soles.

Que hoy Alianza tenga un plantel con figuras como Zambrano, Cueva, Sabbag o Andrade es gracias al hincha y el trabajo detrás que el club hace para romper récord de ingresos cada cierto tiempo.

Josepmir Ballón y Hernán Barcos mostrando los trofeos del bicampeonato (2021 y 2022) conseguido con Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

Universitario: una pasión inigualable

Ir al Monumental sigue siendo un martirio, aunque en la ‘U’ buscan mitigar eso. Pero la congestión vehicular de la avenida Javier Prado o las largas caminatas se han vuelto parte de la aventura para el hincha que luce con orgullo, a pecho inflado, su camiseta crema.

El caso de los merengues es llamativo. Con una larga sequía de títulos (van nueve años) y en medio de una crisis financiera, el club sigue llenando su gigantesco estadio.

Para Pedro Ortiz Bisso, columnista en El Comercio, “el despertar en la ‘U’ llegó con la estabilidad, tras años de sobrevivir sometido a los jaloneos de diferentes administraciones, cada cual más tóxica que la otra. El proceso de reconstrucción institucional tiene efectos palpables: la deuda corriente se ha reducido, el club genera confianza, el plantel se ha reforzado” .

La institución estudiantil también ha llevado a cabo un plan similar al de Alianza para seguir atrayendo a más hinchas, mejorando la experiencia de vivir partidos en unos de los estadios más grandes de Sudamérica. Hace una semana, por ejemplo, inauguraron su museo en el Monumental, un nuevo proyecto que busca generar un vínculo aún más fuerte entre el hincha y el equipo.

“Lo normal en el fútbol es que los hinchas acompañen cuando todo está bien, pero el hincha de la ‘U’ está demostrando ser diferente”, nos dicen desde Ate.

𝙋𝙊𝙍 𝙊𝙏𝙍𝘼 𝙉𝙊𝘾𝙃𝙀 𝘾𝙊𝙉 𝙐𝙎𝙏𝙀𝘿𝙀𝙎, 𝘿𝙊𝙔 𝙈𝙄 𝙑𝙄𝘿𝘼 🎶 🎶



Somos la U, la garra de Sudamérica.#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/OeNhIzcdmB — Universitario (@Universitario) April 22, 2023

Una mirada externa

El ‘boom’ se disfruta en las gradas, pero se dimensiona afuera. Bejarano cree que, además del trabajo de los clubes, las redes sociales influyen para que, tanto Matute como el Monumental, vivan en una especie de guerra por lucir mejor.

“Las redes influyen, claro que sí. Los hinchas de Alianza quieren demostrar que su equipo es el mejor y en su estadio se vive una experiencia única, y los de la ‘U’ hacen los mismo. Entonces ese comportamiento se ve reflejado en que muchos quieran ir al estadio o comprar productos de su club para ayudar a, justamente, ser los mejores” , señala.

Para Bejarano también existe una tendencia en las redes en la que una persona quiere demostrar éxito asistiendo al estadio. “Es una manera de mostrar originalidad, ser alguien especial en la sociedad”.

A eso hay que añadirle el comportamiento de las personas tras la pandemia y el mucho tiempo que estuvimos encerrados. La libertad también se disfruta en el estadio.