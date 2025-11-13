Alianza, la ‘U’ y el primer ‘clásico’ del 2026: La Noche Blanquiazul o la Noche Crema, ¿cuál se jugará el 24 de enero y por qué?

El año 2026 no ha iniciado, pero desde Alianza Lima y Universitario de Deportes ya se marcó un nueva disputa: adueñarse del 24 de enero. Ambos equipos tienen planificado hacer la presentación de sus planteles oficiales ese mismo sábado y han solicitado garantías ante DISEDE para poder realizar sus respectivos eventos. Sin embargo, por la cantidad de seguridad y policías que se requieren, solo uno podrá tener la autorización y eso dependerá, por supuesto, de quién la haya presentado primero. A día de hoy, El Comercio pudo conocer que Alianza Lima tiene la prioridad.

El permiso de Alianza Lima

Tal como había adelantado El Comercio hace varias semanas, el club ‘íntimo’ tiene planificado jugar un partido amistoso ante Inter Miami este 24 de enero como cierre de presentación de su plantel para el 2026.

En un principio, y según lo coordinado con la productora que sirve de intermediaria para traer el club de MLS, la idea era que el evento se haga en el Estadio Nacional. Sin embargo, Alianza Lima no descartaba el estadio Alejandro Villanueva como segunda opción, debido a que quería preservar su localía.

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Alianza Lima el próximo 24 de enero.

El club ‘íntimo’ presentó la solicitud de garantías ante DISEDE el último viernes 31 de octubre durante la tarde. Cumpliendo, además, con brindar la información necesaria respecto a dónde se jugaría (Estadio Nacional o estadio Alejandro Villanueva) y el rival a enfrentar, para que de esta manera se evalúe la cantidad de custodia policial que debería haber.

Fuentes del club ‘blanquiazul’ le confirmaron a este diario que ellos fueron los primeros en presentar la solicitud para reservar el lunes 24 de enero y que, además, fueron los únicos que confirmaron el rival, lo que hace que el trámite de permiso fuera mucho más fácil de resolver.

Contraparte de Universitario

Horas después de que Alianza Lima presentara la solicitud en DISEDE, el club Universitario de Deportes hizo lo mismo alegando que buscaba celebrar su Noche Crema en el Estadio Monumental el sábado 24 de enero por la noche.

Por un tema de tiempos, el club ‘crema’ pasaría a tener la segunda prioridad. Sin embargo, también indican que si Alianza Lima propuso al Estadio Nacional como sede principal a solicitud y no al estadio Alejandro Villanueva, entonces deberá presentar un nuevo requerimiento y eso haría que los ‘merengues’ pasen a tener la primera prioridad.

Bajo este argumento, Universitario alega que Alianza Lima debe presentar una nueva solicitud; sin embargo, desde el club ‘íntimo’ indican que sí se presentó al estadio de Matute como una segunda opción y se trataría, en todo caso, de una actualización o presición en la documentación ya presentada. En tal sentido, todo hace indicar que el club victoriano continúa teniendo la prioridad para adquirir las garantías.

