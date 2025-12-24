Vicente Tiburcio, titular del Ministerio del Interior (Mininter), se mostró en contra de que la Noche Blanquiazul y la Noche Crema se jueguen el mismo día por un tema de seguridad, Como se sabe, ambos eventos están programados para el sábado 24 de enero.

En RPP, Tiburcio confirmó que convocará a representantes de ambos clubes para explicarles la situación y llegar a una solución para que ninguna de las partes se vea afectada.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, expresó.

Para el Mininter, lo ideal es encontrar en consenso una fecha diferente. “Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos. La convocatoria se realizará en el transcurso de estos días”, confirmó.

Como se sabe, Alianza Lima enfrentará al Inter Miami en la Noche Blanquiazul, mientras que Universitario recibirá a la U de Chile en la Noche Crema.

