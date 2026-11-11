Por Redacción EC

Alianza Lima y Universitario publicaron mensajes oficiales de bienvenida al papa León XIV tras su arribo a Lima el miércoles 11 de noviembre de 2026. Los dos clubes más populares del fútbol peruano utilizaron sus redes sociales para destacar la fe, la paz y la unión nacional en el inicio de la visita apostólica de seis días del sumo pontífice al Perú.

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