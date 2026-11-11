Alianza Lima y Universitario publicaron mensajes oficiales de bienvenida al papa León XIV tras su arribo a Lima el miércoles 11 de noviembre de 2026. Los dos clubes más populares del fútbol peruano utilizaron sus redes sociales para destacar la fe, la paz y la unión nacional en el inicio de la visita apostólica de seis días del sumo pontífice al Perú.

Alianza Lima recibió al pontífice con la frase “¡Bienvenido a casa, Santo Padre!” en sus canales oficiales. La institución blanquiazul agregó que la fe compartida sea símbolo de paz, fraternidad y bendición para todos los peruanos, acompañando la publicación con una gráfica del papa y distintivos del equipo.

¡Bienvenido a casa, Santo Padre! 🙏🏾🇵🇪 Desde el Club Alianza Lima, damos una cálida bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, en una visita que llena de alegría y esperanza a nuestro país. Que la fe que nos une y acompaña nuestra historia sea también símbolo de paz, fraternidad y bendición para todos los peruanos.👏🏾💙 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 11, 2026

Universitario difundió el saludo “Bienvenido al Perú, León XIV” en su cuenta oficial. El equipo crema deseó que la estadía del pontífice sirva para renovar la fe, fortalecer la esperanza y promover la paz y la unión entre los ciudadanos.

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗔𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗨́, 𝗟𝗘𝗢́𝗡 𝗫𝗜𝗩 🙌🇵🇪 El Club Universitario de Deportes le da la bienvenida al Perú al papa León XIV. Que su visita sea una oportunidad para renovar la fe, fortalecer la esperanza y promover la paz y la unión entre todos los peruanos. https://t.co/6XgenLOnIW — Universitario (@Universitario) November 11, 2026

Robert Francis Prevost, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, desarrolló gran parte de su labor pastoral como misionero y obispo de Chiclayo antes de ser elegido papa.

Aunque el pontífice no ha declarado oficialmente ser hincha de un equipo local, ha recibido camisetas obsequiadas tanto por representantes de Alianza Lima como de Universitario en el Vaticano, además de ser vinculado por cercanía geográfica con el Juan Aurich de Chiclayo.