  • José 'Caico' Gonzales y Paolo Guerrero.
  • Carlos Zambrano y Guillermo Delgado.
  • Jefferson Farfán y Pedro Pablo 'Perico' León.
  • José 'Puma' Carranza y Rodrigo Ureña.
  • Juan José Muñante y Andy Polo.
  • Gustavo Grondona y Jairo Concha.
  • Héctor Chumpitaz y Aldo Corzo.
  • Edison Flores y Percy Rojas.
Las redes sociales innovan con nuevos trends y, esta vez, apoyados en la IA, se viralizan fotos con tiernos abrazos junto a figuras famosas de diferentes épocas. El fútbol no puede estar ajeno y los clubes más populares del país se unieron a esta moda.

LEE TAMBIÉN: ¿Quiere ser peruano? Esto dijo el argentino Facundo Callejo sobre la posibilidad de nacionalizarse

Alianza Lima y Universitario de Deportes sorpendieron a sus hinchas con duplas históricas que a más de uno le sacó una sonrisa o generó alguna emoción por la nostalgia.

Ambas instituciones utilizaron sus canales oficiales para la difusión de las fotos con sus cracks históricos.

MIRA: Jorge Fossati sobre su continuidad: “El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados”

Los blanquiazules apostaron por juntar a Paolo Guerrero junto a su tío José ‘Caico’ Gonzales; Jefferson Farfán y José ‘Perico’ León y Carlos Zambrano con Guillermo Delgado.

En tanto, los cremas juntaron a duplas como Héctor Chumpitaz y Aldo Corzo; Jairo Concha y Gustavo Grondona; José ‘Puma’ Carranza y Rodrigo Ureña; Edison Flores y Percy Rojas; Juan José Muñante y Andy Polo.

