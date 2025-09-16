Blanquiazules y cremas sorpendieron a sus hinchas con duplas históricas que a más de uno le sacó una sonrisa o generó alguna emoción por la nostalgia.
Las redes sociales innovan con nuevos trends y, esta vez, apoyados en la IA, se viralizan fotos con tiernos abrazos junto a figuras famosas de diferentes épocas. El fútbol no puede estar ajeno y los clubes más populares del país se unieron a esta moda.
LEE TAMBIÉN: ¿Quiere ser peruano? Esto dijo el argentino Facundo Callejo sobre la posibilidad de nacionalizarse
Alianza Lima y Universitario de Deportes sorpendieron a sus hinchas con duplas históricas que a más de uno le sacó una sonrisa o generó alguna emoción por la nostalgia.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Ambas instituciones utilizaron sus canales oficiales para la difusión de las fotos con sus cracks históricos.
MIRA: Jorge Fossati sobre su continuidad: “El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados”
Los blanquiazules apostaron por juntar a Paolo Guerrero junto a su tío José ‘Caico’ Gonzales; Jefferson Farfán y José ‘Perico’ León y Carlos Zambrano con Guillermo Delgado.
En tanto, los cremas juntaron a duplas como Héctor Chumpitaz y Aldo Corzo; Jairo Concha y Gustavo Grondona; José ‘Puma’ Carranza y Rodrigo Ureña; Edison Flores y Percy Rojas; Juan José Muñante y Andy Polo.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC