Pablo Guede. (Foto: Getty Images)
Pablo Guede. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

¡Ya es oficial! Pablo Guede recibirá una ejemplar sanción tras protagonizar un enfrentamiento con Hernán Barcos tras el partido de Alianza Lima ante Sporting Cristal por la Liga 1.

El club ‘íntimo’ fue notificado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, y fuentes de El Comercio pudieron acceder al documento.

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, será sancionado con dos fechas de suspensión y una multa de 8 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), es decir, 44 mil soles.

En este caso, el estratega argentino cumplirá con sus fechas de sanción en los duelos ante Los Chankas y FC Cajamarca. Y estará habilitado para dirigir en los playoffs de la Liga 1.

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