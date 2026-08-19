Alianza Lima tiene nueva parada en el Clausura: este es el estadio donde visitará a Juan Pablo II. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima tiene nueva parada en el Clausura: este es el estadio donde visitará a Juan Pablo II. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima ya tiene estadio confirmado para su próximo partido ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conjunto blanquiazul, actual líder del campeonato, deberá viajar al norte del país para disputar uno de los encuentros correspondientes a la octava jornada.

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