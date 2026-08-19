Alianza Lima ya tiene estadio confirmado para su próximo partido ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conjunto blanquiazul, actual líder del campeonato, deberá viajar al norte del país para disputar uno de los encuentros correspondientes a la octava jornada.

La Liga 1 confirmó en las últimas horas los detalles del compromiso, que tendrá como escenario un recinto relativamente nuevo y con una capacidad aproximada de 5.000 espectadores.

¿Dónde jugará Alianza Lima ante Juan Pablo II?

El partido entre Juan Pablo II y Alianza Lima se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College, ubicado en la localidad de Chongoyape, en la región Lambayeque.

El encuentro está programado para el domingo 6 de septiembre a las 3:45 p.m. (hora peruana).

El Complejo Deportivo Juan Pablo II College es un escenario relativamente nuevo. El recinto fue inaugurado en marzo de 2025 y cuenta con una capacidad aproximada para 5.000 espectadores.

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Otro de sus detalles es que dispone de césped natural, superficie sobre la que Alianza Lima deberá disputar su encuentro frente al equipo dirigido por Jorge Araujo.

Alianza Lima llega como líder del Clausura

Luego de cinco jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2026, Alianza Lima suma 11 puntos y se encuentra en la cima de la clasificación. El buen inicio del equipo íntimo lo coloca como uno de los principales candidatos para pelear por el título a final de temporada.

Por ello, el encuentro ante Juan Pablo II será otro desafío importante para los dirigidos por Pablo Guede, especialmente por tratarse de un partido como visitante.

El antecedente más reciente entre ambos equipos en el norte peruano también dejó un recuerdo especial para los blanquiazules. Durante la temporada pasada, Alianza Lima consiguió una victoria por 2-1 ante Juan Pablo II. El gran protagonista de aquella jornada fue Kevin Quevedo, quien marcó los dos goles del conjunto íntimo.

Sin embargo, el delantero atraviesa actualmente una situación completamente diferente en La Victoria. Quevedo no forma parte actualmente de los planes del técnico Pablo Guede. Luego de la victoria por 1-0 sobre UTC, el entrenador argentino fue consultado por el futbolista y confirmó que no lo tiene considerado.

Fecha, hora y estadio del Juan Pablo II vs. Alianza Lima

El compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 ya tiene todos sus detalles confirmados:

Partido: Juan Pablo II vs. Alianza Lima

Fecha: domingo 6 de septiembre de 2026

Hora: 3:45 p.m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II College

Ciudad: Chongoyape, Lambayeque

Capacidad: aproximadamente 5.000 espectadores

Superficie: césped natural

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