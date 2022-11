El plantel de Alianza Lima será reforzado para la temporada 2023, luego de conseguir el bicampeonato, y una de las novedades para el técnico Guillermo Salas podría ser Franco Zanelatto. El delantero nacido en Paraguay ha culminado exitosamente el proceso de nacionalización y recibirá los documentos que lo acreditan como peruano en las próximas semanas.

Durante la tarde de este lunes, el atacante de 22 años arribó a la sede de Migraciones para firmar los papeles requeridos y se conoció que próximamente participará en el protocolo de juramentación. Debido a este importante paso, el talentoso exjugador de la San Martín no ocultó su emoción.

“Estoy muy contento, porque lo venía buscando desde hace tiempo. Si bien no nací aquí, me siento un peruano más. Estoy acá desde los nueve años, tengo mi novia acá, mis amigos peruanos. Ahora solo espero la ceremonia final y que me den el DNI”, expresó Franco Zanelatto para Ovación.

De la misma forma, el delantero toma como un gran reto su llegada a Alianza Lima para el 2023. “Es una alegría inmensa poder pertenecer al bicampeón nacional, es una responsabilidad enorme y un desafío muy grande, pero lo tomo de la mejor manera y esperando la temporada que viene”, manifestó.

Franco Zanelatto firmó su nacionalidad peruana (Foto: Migraciones)

Recordemos que Zanelatto firmó por los ‘Blanquiazules’ hasta diciembre del 2024, luego de su destacado paso por las filas de la Universidad San Martín (2020-21). Sin embargo, para este 2022, a causa de los cupos de extranjeros, Franco fue cedido a préstamo a Alianza Atlético de Sullana, donde tuvo regularidad. A lo largo del año, el futbolista disputó 28 partidos con los ‘Churres’, siempre como titular, y anotó siete goles.