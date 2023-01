Distintos medios argentinos indican que Paolo Guerrero llegará a dicho país en las próximas horas para pasar los correspondientes exámenes médicos y posteriormente estampar su firma por Racing.

Sin embargo, la posibilidad de jugar en Alianza Lima siempre estuvo. Aunque con un grado menos de intensidad que durante la temporada pasada, en donde el futbolista decidió seguir su carrera en el fútbol brasileño.

Hace algunos días, Guerrero, en su cuenta de Instagram, publicó la instantánea de un carro deportivo con la siguiente frase: “Imagine all the people living life in pace (Imagina toda la gente viviendo la vida en paz)”.

En los comentarios se puede leer a un usuario aún consternado por la decisión del ‘Depredador’: “¿Racing? Paolo, era Alianza Lima”. Sin embargo, pocos esperaban una respuesta tan concreta del ‘9′. “Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés”.

Paolo Guerrero jugará en Racing de Argentina

El contrato sería por toda la temporada 2023 e incluiría un dinero fijo y otra parte en objetivos. Cabe recordar que el último club de Paolo Guerrero fue el Avaí de Brasil, pero sus números no fueron los mejores: jugó pocos partidos, no pudo anotar y su exequipo terminó descendiendo.

BOMBAZO EN EL MERCADO DE PASES. @DavilaTomi nos confirma que Paolo Guerrero acordó su llegada a Racing y que en las próximas horas estaría viajando al país para realizarse la revisión médica.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/i24J3ibZKz — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2023