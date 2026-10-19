Por Redacción EC

Hay historias que se construyen en la cancha, otras en la tribuna y algunas se transmiten de generación en generación. Este año, Alianza Lima celebra 125 años y Gatorade se suma a esta fecha con el regreso de su edición limitada sabor Uva, desarrollada junto a su aliado embotellador cbc Perú.

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