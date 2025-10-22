Pese a que actualmente Alianza Universidad se encuentra en zona de descenso directo de la Liga 1 Te Apuesto, parece que algunos de sus futbolistas no toman conciencia de ello e incurren en actitudes lejanas a las de un profesional del deporte.

En las últimas horas, se difundió en el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’ un informe sobre las actividades extradeportivas de los jugadores Jack Durán, Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco.

Los antes mencionados fueron vistos en clubes nocturnos y de esparcimiento, en Huánuco, con bebidas alcohólicas de por medio, en algunos casos en horario nocturno, aunque no se precisó la hora.

Al respecto, la institución emitió un comunicado para confirmar que buscará la separación de estos futbolistas pues ninguna conducta que atente contra sus principios será tolerada.

“El Club Social, Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco informa a la opinión pública y a sus seguidores que, ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente”, dice parte del pronunciamiento.

Los involucrados no serían parte de los entrenamientos, bajo el mando del entrenador Roberto Mosquera, hasta que se formalice su salida.

Alianza Universidad enfrentará este domingo 26 de octubre en Cajabamba a UTC, por la jornada 16 del Torneo Clausura.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.