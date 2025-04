La fecha 9 del Torneo Apertura, Liga 1-2025 continúa hoy en el Perú, en medio del feriado largo por Semana Santa. Atlético Grau con Raúl Ruidíaz visita a Alianza Universidad de Huánuco desde las 8:00 PM que busca salir del fondo de la tabla de posiciones en donde solo ha podido sumar 5 puntos en 8 jornadas. Por su parte, el cuadro de Angel Comizzo tendrá en su once titular a la ‘Pulga’, que en la previa habló de su eventual debut, su no llegada a Universitario, entre otras cosas. El lance se podrá ver por las pantallas de la Liga 1 MAX, DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y vía streaming por L1 Play. Además, todas las incidencias (goles, resumen y mejores jugadas) podrás tenerlas en El Comercio.

‘La Pulga’ también le deseó el mayor de los éxitos al entrenador Fabián Bustos, quien lo llamó en su momento para que se sume a Universitario.