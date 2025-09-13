Este domingo 14 de septiembre de 2025, Alianza Universidad jugará con Cienciano a las 12:30 p.m. (horario local peruano) por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido tendrá lugar en el Estadio Municipal Heraclio Tapia León, ubicado en Huanúco, por lo que Alianza UDH jugará de local en esta jornada. Cienciano llega a esta fecha con una victoria y un empate, mientras Alianza acumuló dos victorias en las dos últimas fechas. No te pierdas el encuentro. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.