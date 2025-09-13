Redacción EC
Este domingo 14 de septiembre de 2025, Alianza Universidad jugará con Cienciano a las 12:30 p.m. (horario local peruano) por la jornada 8 del de la . El partido tendrá lugar en el Estadio Municipal Heraclio Tapia León, ubicado en Huanúco, por lo que Alianza UDH jugará de local en esta jornada. Cienciano llega a esta fecha con una victoria y un empate, mientras Alianza acumuló dos victorias en las dos últimas fechas. No te pierdas el encuentro. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.

