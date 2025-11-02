Este domingo 2 de noviembre a la 1:00 p.m. (horario de Perú), Alianza Universidad se enfrentará a Cusco por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido tendrá lugar en el Estadio Municipal Heraclio Tapia León. Ambos equipos se encuentran opuestos en la tabla de posiciones, Alianza Universidad está relegado al fondo de la tabla con 24 puntos. Por su lado, Cusco se ubica segundo, justo debajo de Universitario, con 63 puntos en el total acumulado. No te pierdas el encuentro desde la cobertura de El Comercio.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.